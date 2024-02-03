الكشف عن تفاصيل عملاق iQOO الجديد من فيفو.. سعر ومواصفات

أكدت العلامة التجارية iQOO التابعة لشركة فيفو، على أن هاتفها الذكي المتميز متوسط المدى iQOO Neo 9 Pro، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي يوم 22 فبراير الجاري.

ومع ذلك، قبل إطلاق هاتف iQOO المنتظر، تم الكشف عن المواصفات الرئيسية للهاتف الذكي عبر الصفحة الخاصة به على أحد مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، إليكم مواصفات هاتف فيفو القادم iQOO Neo 9 Pro.

مواصفات فيفو iQOO Neo 9 Pro

سيتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، وسيأتي في نوعين مختلفين من التخزين بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام + 256 جيجابايت للتخزين، بالإضافة خيار آخر بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

وكشفت الشركة أيضا عن أن الهاتف الذكي المتميز متوسط المدى سيحتوي على مستشعر أساسي من نوع Sony IMX920 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم لتقنية التثبيت البصري للصورة OIS، إلى جانب عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف فيفو iQOO Neo 9 Pro، على بطارية تبلغ سعتها 5150 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، وهو عبارة عن شاحن PD يمكن استخدامه لشحن الأجهزة الأخرى بسرعة مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تدعم بروتوكول PD مع سرعات شحن تصل إلى 65 وات.

وسيتميز هاتف iQOO Neo 9 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1.5K، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يحتوي أحدث هاتف ذكي من iQOO على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وسيكون متاحا بلونين مختلفين هما الأحمر الناري والأسود الفاتح مع تصميم مزدوج اللون يتميز بخلفية مصنوعة من الجلد.

ومن المرجح أن يبلغ سعر هاتف iQOO Neo 9 Pro، حوالي 35000 روبية هندية (أي ما يعادل 13.031 جنيها مصريا).

