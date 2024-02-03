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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 200 مليون جنيه..رصف وازدواج طريق أبو حاكم / بني هلال بالشرقية

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الرصف والتوسعة والإزدواج الجارية بطريق أبو حاكم / ميت أبو علي / طحلة بردين / بني صالح بطول 22 كم وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه والذي يمثل محوراً مرورياً يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولا للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.

وقدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق النقل شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق ، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال إزدواج وتوسعة طريق أبو حاكم / ميت أبو علي بطول 4.5 كم ومتوسط عرض الإتجاه الواحد من 10 – 12 متر ، وكذلك إنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 متر ، بالإضافة إلى تغطية مسافة 1كم بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر ، وجاري إستكمال أعمال إزدواج ورصف مسافة 2 كم متبقية من الطريق وذلك بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية من الطريق بدءاً من ميت ابو علي وصولاً لقرية بني هلال بطول 6.5 كم وبتكلفه 35 مليون جنيه ، وكذلك العمل بالمرحلة الثالثة بدءاً من قريه بني هلال حتى طريق بلبيس / منيا القمح بطول 4.5 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه ، بالإضافة إلى أعمال إزدواج ورصف طريق طحلة بردين مروراً بقريتي بني هلال وبني صالح وصولاً للطريق الإقليمي بطول 16 كم بمعرفة جهاز تعمير سيناء ومديرية الطرق والنقل وبتكلفة 65 مليون جنيه.

وشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من انهاء إجراءات التغطية اللازمة لمصرف النعامنه بطول 2 كم أمام قرية بني هلال وذلك لإستكمال أعمال الازدواج الجارية بالطريق وربطه بالطريق الإقليمي ليساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة وتوفير الوقت والجهد للقادمين من وإلى مدينة الزقازيق.

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وأوضح محافظ الشرقية أن المحور المروري الجديد يساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الزقازيق / بلبيس / العاشر ويعمل علي توفير الوقت والجهد امام وصول العاملين لمصانعهم بمدينة العاشر من رمضان ويربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي ويعمل على تسهيل المرور حتي مدينة ديرب نجم وصولا لمحافظات شرق الدلتا مؤكدا السعي الجاد للمحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل علي تخفيف حدة الزحام بها.

أكد محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى والمساهمة تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.

اعمال الرصف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات المقدمة للمواطن الطرق والنقل الشرقية القاهرة الكبرى العاشر من رمضان رفع كفاءة الشوارع محافظات القاهرة الكبري

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