الخيار والبطاطس بـ 20 جنيه والطماطم ب10 جنيهات..تعرف على أسعار الخضروات بالأسواق

رصدت عدسة صدى البلد أسعار الخضراوات بالأسواق، اليوم السبت الموافق 3-2-2024.
وجاءت أسعار الخضراوات اليوم في سوق القناطر الخيرية مرتفعة مقارنة ب أمس والاسعار كالتالي:
الطماطم 10 جنيه للكيلو.
البطاطس 20 جنيه للكيلو.
البصل 17.5 جنيه للكيلو.
الخيار 20 جنيه للكيلو.
الجزر 10 جنيهات للكيلو.
الباذنجان 6.5 جنيه للكيلو.
الملوخية 20 جنيه للكيلو.
الكوسة 15 جنيها للكيلو.
الفلفل الرومي 20 جنيها للكيلو.
الفلفل الحامي 20 جنيه للكيلو.
الفاصوليا 20 جنيه للكيلو.
الليمون 30 جنيه للكيلو.
https://fb.watch/pZWKKXFIPN/?mibextid=RUbZ1f