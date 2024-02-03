عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الخيار والبطاطس بـ 20 جنيه والطماطم ب10 جنيهات..تعرف على أسعار الخضروات بالأسواق

اسعار الخضروات
اسعار الخضروات

رصدت عدسة صدى البلد أسعار الخضراوات بالأسواق، اليوم السبت الموافق 3-2-2024.

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم في سوق القناطر الخيرية مرتفعة مقارنة ب أمس والاسعار كالتالي:
الطماطم 10 جنيه للكيلو.

البطاطس 20 جنيه للكيلو.

البصل 17.5 جنيه للكيلو.

الخيار 20  جنيه للكيلو.

الجزر 10 جنيهات للكيلو.

الباذنجان 6.5 جنيه للكيلو.

الملوخية 20 جنيه للكيلو.

الكوسة 15  جنيها للكيلو.

الفلفل الرومي 20 جنيها للكيلو. 

الفلفل الحامي 20 جنيه للكيلو. 

الفاصوليا 20 جنيه للكيلو.

الليمون 30 جنيه للكيلو.

https://fb.watch/pZWKKXFIPN/?mibextid=RUbZ1f

أسعار الخضراوات اليوم 10 جنيها 10 جنيهات 20 جنيها اسعار الخضروات البطاطس الباذنجان الليمون سوق القناطر الخيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة قوية.. إصابة نجم دفاع الزمالك في مران الفريق اليوم ونقله للمستشفى

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

ترشيحاتنا

كارثة .. وزير خارجية قطر يحذر من تداعيات وقف تمويل الأونروا

مستشار الحكومة السورية: الولايات المتحدة لا تريد استقرار دمشق.. وقواتها تسرق ثرواتنا

فيديوهات خادشة .. قصة مثيرة في جريمة فتاة مصر الجديدة

موقف محمد صلاح من المشاركة مع ليفربول في مباراة أرسنال المقبلة

نجوم ريال مدريد يوجهون إنذارا شديد اللهجة لـ مبابي حال قدومه

قصف مدفعي إسرائيلي في محيط بلدتي الناقورة وكفرحمام بلبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي زيت الفاكهة على بشرتك .. النتيجة تبهرك

طريقة عمل جزر سوتيه صحي ولذيذ

بعد فستانها اللافت في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لابنة غادة عادل

نشرة المرأة والصحة|ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

فيديو

أمطار وثلوج ورياح .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

 قبل عيد الحب.. نزار الفارس ينشر فيديو جديدا مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

شهادات استثمار بعائد يصل لـ 30٪ بالبنوك .. حافظ على قيمة مدخراتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

اﻟﻤﺰﻳﺪ