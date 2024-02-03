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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تتهم الولايات المتحدة بتدمير موقع تاريخي على نهر الفرات

صدى البلد

اتهمت وزارة الثقافة السورية، الولايات المتحدة، بالتسبب في أضرار لموقع تاريخي في محافظة دير الزور الشرقية، خلال القصف الذي وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأدانت الوزارة، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشدة، "القصف الأمريكي الهمجي" على قلعة الرحبة، في منطقة الميادين شرقي سوريا.

وتعرضت القلعة- التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع، والواقعة على ضفاف نهر الفرات- إلى تشققات، وتشققات في جدرانها جراء الهجوم “الصارخ” المخالف للأعراف والمواثيق الدولية الداعية إلى حماية واحترام الممتلكات الثقافية، بحسب الوزارة. .

وأشار مدير الآثار، نذير عوض، إلى أن المدى الكامل للأضرار لم يتم تقييمه بعد؛ مما يثير مخاوف بشأن الحفاظ على هذا الموقع التاريخي في أعقاب الأعمال العسكرية الأخيرة.

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