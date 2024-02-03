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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج يكشف مفاجأة بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق

سمير فرج
سمير فرج

علق اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، على الضربات الأمريكية على عدة مواقع في سوريا والعراق ردا على هجوم الحدود السورية الأردنية.

 

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وقال سمير فرج  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شاهدنا مأساة بالأمس بعد الهجمات الأمريكية على سوريا والعراق ".

 

 وأضاف سمير فرج :"  إيران لها أذرع في المنطقة وهم حزب الله في لبنان والعراق والحوثيين في اليمن ".

 

وتابع سمير فرج :" بايدن أكد أن أمريكا لن تقوم بمهاجمة إيران لكن أمريكا قامت بشن هجمات على مواقع في سوريا والعراق ".

 

 واكمل سمير فرج :"  أمريكا ضربت منازل  ولم يتم استهداف أي عناصر من الحرس الثوري الإيراني  ولم يتم إبلاغ القيادة العراقية بالضربة الأمريكية ".

سمير فرج العراق سوريا اخبار التوك شو أحمد موسى

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