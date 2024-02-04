عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: شكري: لدينا رؤية مشتركة مع فرنسا بالقضايا الدولية..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، مثل الأرصاد وغيرها، ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

أمطار وصقيع وتساقط ثلوج|الأرصاد تعلن طقس اليوم وتُحذر المواطنين من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

أسباب انتشار جلطات القلب المفاجئة بين الشباب

قال الدكتور شادي منسي، استشاري أمراض القلب والقسطرة، إن هناك أسبابا عديدة وراء انتشار مشاكل القلب والشرايين، لافتًا إلى أن مشاكل القلب هي السبب الأول في الوفيات على مستوى العالم وأصبحت خطورتها تهدد الشباب أيضًا.

أستاذ طب وقائي: مصر نجحت في القضاء على قوائم الانتظار بنسبة 98%|فيديو

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن مصر نجحت في إجراء أكثر من مليوني عملية جراحية ضمن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»  بنسبة 98%، وذلك منذ انطلاقها في يوليو عام 2018.

محلل فلسطيني: الاتصالات المصرية مستمرة للتوصل إلى هدنة في غزة

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن وزير الخارجية المصرية سامح شكري ونظيره النرويجي إسبن بارث إيدي أكدا أهمية الإسراع في تفعيل «الآلية الأممية» لتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ولإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.

مجدي شاكر: المتحف المصري الكبير الهرم الرابع لمصر

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير هو بمثابة الهرم الرابع بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن المتحف يعد أكبر مؤسسة ثقافية وترفيهية وتعليمية على مستوى العالم.

وزير الخارجية: رؤية مشتركة مع فرنسا تجاه القضايا الدولية والإقليمية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن فرنسا تقدم إسهاماً في إطار دعم جهود مصر التنموية، في كثير من المشروعات القومية الكبرى، للمشروعات المتصلة بالبنية الأساسية والنقل.

التدخين وتلوث الهواء أبرزها.. 5 أسباب تزيد الإصابة بمرض السرطان| تعرف عليها

اليوم العالمي لـ السرطان.. قال الدكتور محمد عمارة، المدير التنفيذي لمستشفيات بهية، إن هناك مسببات عديدة تزيد من فرص الإصابة بمرض السرطان، ومنها التغذية غير السليمة والتدخين وتناول الكحوليات وعدم ممارسة الرياضة وقلة الحركة وتلوث الهواء.

لا ينتقل للإنسان مباشرة| الرابطة الطبية الأوروبية تكشف خطورة مرض اللسان الأزرق..فيديو

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنّ مرض فيروس اللسان الأزرق يسببه فيروس وهو عبارة عن 27 نوعا، 8 أنواع منها منتشرة في أوروبا، وبخاصة النوع الثامن، مشيرًا إلى أن الإصابات بهذا المرض تزداد أثناء تغير الطقس.

وزير الخارجية الفرنسي: لدينا موقف موحد مع مصر بشأن وقف الحرب في غزة

توجه وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الاستقبال، مؤكداً أن مصر بلد كبير وشريك أساسي لفرنسا في المنطقة، ومصر طرف فعال لإيجاد حل للنزاع الجاري في الشرق الأوسط.

أستاذ في علاج الأورام: توقعات بزيادة نسبة الإصابة بالسرطان عالمياً خلال 2050|فيديو

قالت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، إن منظمة الصحة العالمية حذرت من توقعات زيادة نسبة الإصابة بـ السرطان بنسبة 77% بحلول عام 2050، موضحة أن مراحل اكتشاف المرض تلعب دورًا محوريًا في شفاء الحالات، مشددة على أهمية التوعية بالكشف المبكر والوقاية من السرطان.

الأرصاد جلطات القلب قوائم الانتظار غزة فرنسا وزير الخارجية الفرنسي الاورام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

رسميا.. الزمالك يكشف أسباب الانسحاب من صفقة مصطفى أشرف وعلاقة الأهلي بالأمر

ترشيحاتنا

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل نار أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

عودة الدراسة رسميا بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في هذا الموعد

الدولار يواصل السقوط| يخسر 15 جنيها خلال يومين.. وهذه قيمته في البنوك

3 ملايين دولار.. عرض مغر لـ محمد عبد المنعم.. والأهلي يحسم قراره

أحمد عبد الحميد يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال ناعمة.. درة تستعرض جمالها

الجمهور يتزاحم على أحمد العوضى فى شارع المعز بسبب حق عرب.. صور

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

فيديو

نجا من الموت بأعجوبة.. مقطع فيديو لـ"شاب محظوظ" قفز من الطابق الـ15

أمطار ودرجة حرارة أقل من صفر.. حالة طقس اليوم وتحذير من البرودة

ماذا فعل؟.. قصة الطفل الفلسطيني الملقب بـ نيوتن غزة

باللهجة العراقية.. ديانا حداد تطلق أغنية كل الهلا |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ