أخبار التوك شو: شكري: لدينا رؤية مشتركة مع فرنسا بالقضايا الدولية..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، مثل الأرصاد وغيرها، ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

قال الدكتور شادي منسي، استشاري أمراض القلب والقسطرة، إن هناك أسبابا عديدة وراء انتشار مشاكل القلب والشرايين، لافتًا إلى أن مشاكل القلب هي السبب الأول في الوفيات على مستوى العالم وأصبحت خطورتها تهدد الشباب أيضًا.

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن مصر نجحت في إجراء أكثر من مليوني عملية جراحية ضمن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» بنسبة 98%، وذلك منذ انطلاقها في يوليو عام 2018.

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن وزير الخارجية المصرية سامح شكري ونظيره النرويجي إسبن بارث إيدي أكدا أهمية الإسراع في تفعيل «الآلية الأممية» لتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ولإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير هو بمثابة الهرم الرابع بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن المتحف يعد أكبر مؤسسة ثقافية وترفيهية وتعليمية على مستوى العالم.

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن فرنسا تقدم إسهاماً في إطار دعم جهود مصر التنموية، في كثير من المشروعات القومية الكبرى، للمشروعات المتصلة بالبنية الأساسية والنقل.

اليوم العالمي لـ السرطان.. قال الدكتور محمد عمارة، المدير التنفيذي لمستشفيات بهية، إن هناك مسببات عديدة تزيد من فرص الإصابة بمرض السرطان، ومنها التغذية غير السليمة والتدخين وتناول الكحوليات وعدم ممارسة الرياضة وقلة الحركة وتلوث الهواء.

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنّ مرض فيروس اللسان الأزرق يسببه فيروس وهو عبارة عن 27 نوعا، 8 أنواع منها منتشرة في أوروبا، وبخاصة النوع الثامن، مشيرًا إلى أن الإصابات بهذا المرض تزداد أثناء تغير الطقس.

توجه وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الاستقبال، مؤكداً أن مصر بلد كبير وشريك أساسي لفرنسا في المنطقة، ومصر طرف فعال لإيجاد حل للنزاع الجاري في الشرق الأوسط.

قالت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، إن منظمة الصحة العالمية حذرت من توقعات زيادة نسبة الإصابة بـ السرطان بنسبة 77% بحلول عام 2050، موضحة أن مراحل اكتشاف المرض تلعب دورًا محوريًا في شفاء الحالات، مشددة على أهمية التوعية بالكشف المبكر والوقاية من السرطان.