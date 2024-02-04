أخبار التوك شو: شكري: لدينا رؤية مشتركة مع فرنسا بالقضايا الدولية..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، مثل الأرصاد وغيرها، ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:
أمطار وصقيع وتساقط ثلوج|الأرصاد تعلن طقس اليوم وتُحذر المواطنين من هذا الأمر
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
أسباب انتشار جلطات القلب المفاجئة بين الشباب
قال الدكتور شادي منسي، استشاري أمراض القلب والقسطرة، إن هناك أسبابا عديدة وراء انتشار مشاكل القلب والشرايين، لافتًا إلى أن مشاكل القلب هي السبب الأول في الوفيات على مستوى العالم وأصبحت خطورتها تهدد الشباب أيضًا.
أستاذ طب وقائي: مصر نجحت في القضاء على قوائم الانتظار بنسبة 98%|فيديو
قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن مصر نجحت في إجراء أكثر من مليوني عملية جراحية ضمن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» بنسبة 98%، وذلك منذ انطلاقها في يوليو عام 2018.
محلل فلسطيني: الاتصالات المصرية مستمرة للتوصل إلى هدنة في غزة
قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن وزير الخارجية المصرية سامح شكري ونظيره النرويجي إسبن بارث إيدي أكدا أهمية الإسراع في تفعيل «الآلية الأممية» لتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ولإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.
مجدي شاكر: المتحف المصري الكبير الهرم الرابع لمصر
أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير هو بمثابة الهرم الرابع بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن المتحف يعد أكبر مؤسسة ثقافية وترفيهية وتعليمية على مستوى العالم.
وزير الخارجية: رؤية مشتركة مع فرنسا تجاه القضايا الدولية والإقليمية
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن فرنسا تقدم إسهاماً في إطار دعم جهود مصر التنموية، في كثير من المشروعات القومية الكبرى، للمشروعات المتصلة بالبنية الأساسية والنقل.
التدخين وتلوث الهواء أبرزها.. 5 أسباب تزيد الإصابة بمرض السرطان| تعرف عليها
اليوم العالمي لـ السرطان.. قال الدكتور محمد عمارة، المدير التنفيذي لمستشفيات بهية، إن هناك مسببات عديدة تزيد من فرص الإصابة بمرض السرطان، ومنها التغذية غير السليمة والتدخين وتناول الكحوليات وعدم ممارسة الرياضة وقلة الحركة وتلوث الهواء.
لا ينتقل للإنسان مباشرة| الرابطة الطبية الأوروبية تكشف خطورة مرض اللسان الأزرق..فيديو
قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنّ مرض فيروس اللسان الأزرق يسببه فيروس وهو عبارة عن 27 نوعا، 8 أنواع منها منتشرة في أوروبا، وبخاصة النوع الثامن، مشيرًا إلى أن الإصابات بهذا المرض تزداد أثناء تغير الطقس.
وزير الخارجية الفرنسي: لدينا موقف موحد مع مصر بشأن وقف الحرب في غزة
توجه وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الاستقبال، مؤكداً أن مصر بلد كبير وشريك أساسي لفرنسا في المنطقة، ومصر طرف فعال لإيجاد حل للنزاع الجاري في الشرق الأوسط.
أستاذ في علاج الأورام: توقعات بزيادة نسبة الإصابة بالسرطان عالمياً خلال 2050|فيديو
قالت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، إن منظمة الصحة العالمية حذرت من توقعات زيادة نسبة الإصابة بـ السرطان بنسبة 77% بحلول عام 2050، موضحة أن مراحل اكتشاف المرض تلعب دورًا محوريًا في شفاء الحالات، مشددة على أهمية التوعية بالكشف المبكر والوقاية من السرطان.