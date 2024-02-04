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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح تذاكر حفل عمرو دياب في جدة

صدى البلد

طرحت الشركة الراعية لحفل الهضبة عمرو دياب المقرر إقامته في جدة يوم ٩ فبراير الجاري، تذاكر الحفل أمام الجمهور. 

 

في الوقت نفسه يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 16 من شهر فبراير القادم لعام 2024 بمركز المنارة.

 

وأعلنت  الشركة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر التى تتراوح أسعارها ما بين 550 جنيها حتى 1000 جنيه مصريًا.

 

ومن المفترض أن يقدم الهضبة عمرو دياب خلال هذا الحفل أغاني ألبومه الأخير مكانك والذى طرحه بداية العام الحالي.

 

وعلى صعيد متصل ، يحيي الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا ساهرا له على مسرح الدانة في دولة البحرين، يوم 26 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع. 

 

 

وكان المطرب عمرو دياب طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة. 

 

وفي آخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “خلص على قلبي” عبر تطبيق أنغامي. 

 

وقال عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي”.

 

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

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