حقيقة خافية عن فوائد مذهلة لـ القهوة

تعد القهوة مشروبًا يعشقه الكثير، وقدم الدكتور أيمن بدر استشاري أمراض القلب فوائد وأضرار القهوة: هل تعلمون الحقيقة؟

فوائد القهوة:

تعزيز الانتباه والطاقة:



القهوة تحتوي على الكافيين، وهو محفز طبيعي يعزز الانتباه ويزيد من مستويات الطاقة.

مضادات الأكسدة:

تحتوي القهوة على مركبات مضادة للأكسدة التي تساعد في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم.

تقليل خطر أمراض الكبد:

بعض الأبحاث تشير إلى أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

أضرار القهوة:

تأثير على النوم:

الكافيين يمكن أن يؤثر على نوعية النوم، لذا يُفضل تجنب شرب القهوة قبل النوم.

تأثير على الجهاز الهضمي:

في بعض الحالات، القهوة قد تسبب اضطرابات في المعدة وقد تكون قاسية على بعض الأشخاص.

تأثير على ضغط الدم:



يمكن للكافيين أن يزيد من ضغط الدم في بعض الأحيان، ولذلك يجب تناولها بحذر من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

علاقة القهوة بالقلب ومرضى القلب:



يُظهر بعض الأبحاث أن شرب القهوة بشكل معتدل يمكن أن يكون آمنًا لمرضى القلب، ولكن ينبغي استشارة الطبيب في حال وجود أي مشاكل صحية