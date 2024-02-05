حقيقة خافية عن فوائد مذهلة لـ القهوة

تعد القهوة مشروبًا يعشقه الكثير، وقدم الدكتور أيمن بدر استشاري أمراض القلب فوائد وأضرار القهوة: هل تعلمون الحقيقة؟
فوائد القهوة:
تعزيز الانتباه والطاقة:
القهوة تحتوي على الكافيين، وهو محفز طبيعي يعزز الانتباه ويزيد من مستويات الطاقة.
مضادات الأكسدة:
تحتوي القهوة على مركبات مضادة للأكسدة التي تساعد في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم.
تقليل خطر أمراض الكبد:
بعض الأبحاث تشير إلى أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.
أضرار القهوة:
تأثير على النوم:
الكافيين يمكن أن يؤثر على نوعية النوم، لذا يُفضل تجنب شرب القهوة قبل النوم.
تأثير على الجهاز الهضمي:
في بعض الحالات، القهوة قد تسبب اضطرابات في المعدة وقد تكون قاسية على بعض الأشخاص.
تأثير على ضغط الدم:
يمكن للكافيين أن يزيد من ضغط الدم في بعض الأحيان، ولذلك يجب تناولها بحذر من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
علاقة القهوة بالقلب ومرضى القلب:
يُظهر بعض الأبحاث أن شرب القهوة بشكل معتدل يمكن أن يكون آمنًا لمرضى القلب، ولكن ينبغي استشارة الطبيب في حال وجود أي مشاكل صحية