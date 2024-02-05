عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقيقة خافية عن فوائد مذهلة لـ القهوة

صدى البلد

تعد القهوة مشروبًا يعشقه الكثير، وقدم الدكتور أيمن بدر استشاري أمراض القلب فوائد وأضرار القهوة: هل تعلمون الحقيقة؟ 

 فوائد القهوة:

تعزيز الانتباه والطاقة:


القهوة تحتوي على الكافيين، وهو محفز طبيعي يعزز الانتباه ويزيد من مستويات الطاقة.

مضادات الأكسدة:
تحتوي القهوة على مركبات مضادة للأكسدة التي تساعد في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم.

تقليل خطر أمراض الكبد:
بعض الأبحاث تشير إلى أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

أضرار القهوة:

تأثير على النوم:
الكافيين يمكن أن يؤثر على نوعية النوم، لذا يُفضل تجنب شرب القهوة قبل النوم.

تأثير على الجهاز الهضمي:
في بعض الحالات، القهوة قد تسبب اضطرابات في المعدة وقد تكون قاسية على بعض الأشخاص.

تأثير على ضغط الدم:


يمكن للكافيين أن يزيد من ضغط الدم في بعض الأحيان، ولذلك يجب تناولها بحذر من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

 علاقة القهوة بالقلب ومرضى القلب:


يُظهر بعض الأبحاث أن شرب القهوة بشكل معتدل يمكن أن يكون آمنًا لمرضى القلب، ولكن ينبغي استشارة الطبيب في حال وجود أي مشاكل صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

الرذيلة بالفلوس .. جريمة أخلاقية في سوهاج

موضوعات متعلقة

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

مع بداية الدراسة.. طبيب يوضح طرق الحفاظ على صحة الأطفال

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

كيفية تنسيق إطلالاتك الجينز في السهرات والمناسبات

قصت شعرها وغيرت شكلها.. رضوى الشربيني بإطلالة جديدة تشعل السوشيال ميديا

بملابس جلد وسيشن في الشارع.. البلوجر أحلام عادل تثير الجدل بخطوبتها

جمال شعبان يحذر من مرض تصاب به النساء بعد الظهر

ترشيحاتنا

التفاصيل الكاملة لـ وفاة أمنية رجب نائبة البرلمان بالمنيا

قرار عاجل لـ البرلمان الليبي بسبب أزمة المياه الجوفية في زليتن

هل يدير نادي زد الكرة المصرية؟.. رد مفاجئ من اتحاد الكرة

التحفظ على سائق تريلا اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان

مالناش ضهر.. تعليق مفاجئ من اتحاد الكرة على تعيين مدرب مصري

رينارد وللا ديسابر؟ الكومي يكشف مفاجآت عن مفاوضات اتحاد الكرة مع بديل فيتوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافقته زوجته.. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ