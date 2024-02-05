راجل و3 ستات.. حكاية عصابة الاستيلاء على تبرعات الأيتام بالوراق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس تشكيل عصابى يضم سائق و3 سيدات تخصصوا في سرقة تبرعات أموال الأيتام بالوراق 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

وضبطت أجهزة الأمن سائقًا و3 سيدات في الجيزة، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى في مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم جمع تبرعات لجمعية خيرية.

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بالجيزة بلاغا من (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات) بتضرره من أحد الأشخاص، لقيامه بالاتصال بسكرتير الشركة وتواصل مع الـمُبلغ وطلب منه مبالغ مالية على سبيل التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام، فقام المبلغ بعمل تحويل بنكى على رقم (مُحدد)، واكتشف عقب ذلك أن الهاتف مغلق وتعرضه لواقعة نصب، وتوصلت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائقا «له معلومات جنائية»، و3 سيدات».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بقيامه بتأسيس الجمعية والتواصل مع الضحايا هاتفيًا لجمع التبرعات منهم لحساب الجمعية، وتقوم باقى المتهمات بتحصيلها، كما أرشدوا عن دفاتر استلام نقدية، شيكات، تفويض لاستلام مبالغ التبرعات و2 دفتر شيكات تابع لحساب بأحد البنوك خاص بالجمعية وختم باسم الجمعية و6 أختام لأشخاص مختلفين وشريحة هاتف تحمل رقما «مُحددا»، كما أضافوا بارتكابهم (3) وقائع نصب مماثلة بدائرة قسم شرطة الوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».