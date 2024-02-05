البورصة تربح 15 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، د بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 25 مليار جنيه إلى 1.985 تريليون جنيه مقابل 1.971.210 تريليون جنيه.



ارتفع المؤشر الرئيسي egx30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 27.645 نقطة.

زاد مؤشر egx30 محدد الأوزان بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 33.735 نقطة، وصعد المؤشر egx30 للعائد الكلي بنسبة 0.3% ليسجل مستوى 11.776 نقطة.

كما ارتفع ارتفع مؤشر egx70 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.92% ليسجل مستوى 6.811 نقطةا وزاد لمؤشر egx100 بنسبة 1.7% ليسجل مستوى 9.547 نقطة.