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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة انتظارها لدخول غزة .. الاحتلال يصيب قافلة أغذية لـ الأونروا

الأونروا
الأونروا

كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، أن قافلة أغذية أصيبت بنيران البحرية الإسرائيلية، وذلك خلال انتظارها الدخول لشمال غزة.

ولا تزال أزمة الأونروا ممتدة بعد تعليق الدعم لها، بعد مزاعم إسرائيل بتورط عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه ينبغي البدء في مسار استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة بمنظمات لا تدعم الإرهاب.

ووفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، تحدث نتنياهو بإسهاب عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في اجتماع مجلس الوزراء في تل أبيب، ويبدو أن ذلك جاء ردا على تعليقات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دون تسميته.

وتابع نتنياهو: "نحن نقدر بشدة الدعم الذي تلقيناه من إدارة بايدن منذ اندلاع الحرب"، مشيرا إلى شحنات الأسلحة والدعم في الهيئات الدولية ونشر القوات الأمريكية في المنطقة.

وأكد: "هذا لا يعني أنه ليس لدينا خلافات، ولكن حتى الآن تمكنا من التغلب عليها بقرارات مصممة ومدروسة".

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