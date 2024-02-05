استدعاء آلاف السيارات من مازدا وتسلا| اعرف السبب

أطلقت شركة مازدا اليابانية وتسلا الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية ، استدعاء إلي آلاف السيارات التي تم طرحها في الأسواق، وذلك بسبب وجود عيوب مصنعية في تلك السيارات .

استدعاء الاف السيارات من مازدا وتسلا

ومن جانبها أكدت شركة مازدا الأسترالية " انه سيتم استدعاء ما يقرب من 5.257 سيارة Mazda من طراز CX-60 وCX-90 موديل 2024 ، ويرجع سبب الاستدعاء إلي وجود خلل في أنظمة بعض المعدات المعزز للتوجيه في المقود .

استدعاء الاف السيارات من مازدا وتسلا

وتابعت شركة مازدا أنها ستتواصل مع جميع مالكي الطرازات المذكورة لتنسيق جدول مواعيد لإجراء صيانة مجانية بمجرد توفر قطع الصيانة الأزمة .

وفي سياق متصل كشفت شركة تسلا عن استدعاء سيارات تسلا Model 3 موديل 2023 والتي قد طرحتها الشركة الأمريكية في الأسواق الأسترالية بسبب عدم احتواء المقعد الخلفي لهذه السيارات على نقطة تثبيت علوية، ما يعني عدم القدرة على تثبيت مقاعد الأطفال بشكل آمن على هذا الجزء.

استدعاء الاف السيارات من مازدا وتسلا

وستتواصل شركة تسلا مع مالكي السيارات المذكورة لتنسق معهم مواعيد لمعالجة المشكلة المذكورة، بالإضافة الي انه تم وقف مبيعات تسلا Model 3 إلى حين معالجة المشكلة.