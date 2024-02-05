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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء رفح البري يستقبل 199 شخصا بينهم 40 مصابا فلسطينيا من غزة

صدى البلد

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم  199 شخصا من بينهم 40 مصابا فلسطينيا، قادمين من قطاع غزة.


وقال مصدر مسئول بالميناء - في تصريح صحفي - "إنه تم اليوم استقبال 65 جريحا ومريضا ومرافقا فلسطينيا هم: (40 مصابا و 25 مرافقا) قادمين من مستشفيات بقطاع غزة للعلاج بمستشفيات محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 82 من حملة الجوازات المصرية، فضلا عن 52 من حملة الجوازات الأجنبية.


يذكر أنه تم عبور 41 جريحا ومصابا، و33 مرافقا فلسطينيا أمس /الأحد/ ميناء رفح البري قادمين من قطاع غزة لتمكينهم من تلقي العلاج.. كما تم نقل 11 جريحا و32 مرافقا فلسطينيا من مستشفيات: العريش العام والشيخ زويد في شمال سيناء، و30 يونيو في بورسعيد؛ للعلاج في قطر عبر مطار العريش الدولي.

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