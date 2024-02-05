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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خاص لصدى البلد ..

صابرين تكشف عن سبب ذهابها إلى طبيب نفسى

صابرين
صابرين

كشفت الفنانة صابرين عن تحضيرها  لشخصية الطبيبة النفسية فى مسلسل إقامة جبرية والذى من المقرر أن يعرض خلال الأيام المقبلة عبر إحدى المنصات الرقمية.

وقالت صابرين لصدى البلد: استعنت بطبيب نفسى من أجل تجسد الشخصية، وكان الهدف معرفة طريقة الكلام والإيماءات والتحركات الخاصة به وخاصة لغة الجسد، وتعمقت معه فى بعض التفاصيل الأخرى مثل تعامله مع المريض فى حالة انهياره و تهوره أو انفعالاته الزائدة، وكان هذا الأمر مفيد لى كثيرا من أجل تقديم الشخصية كما يجب أن تكون.

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صابرين

أكدت النجمة صابرين أنها بدأت تصوير أول مشاهدها في مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة، لافتة أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

وأشارت صابرين في تصريحات صحفية إلى أنها متحمسة جداً للعمل باعتباره أول انتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك العمل مع المخرجة نادين خان الذى تأجل تعاونها معها، وأيضاً المنتجة دينا كريم التي تعتبرها من المنتجين المحترمين في المهنة، موضحة أنها أحبت التجربة القائمة على الشباب لأنها تريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية بها ضحك وشجن ورومانسية في نفس الوقت.

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