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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه.. ماذا يحدث حولك في سوق العملة؟

الدولار
الدولار

شهد متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، استقرارا في تعاملات اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024، بالبنوك المصرية.


وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط “ أ ش أ”، ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات “الأهلي ومصر”، بلغ متوسط سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي - أكبر بنك قطاع خاص من حيث القيمة الإسمية، استقر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع وفق بيانات البنك.

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اقتصادية النواب: ملاحقات الداخلية لمافيا لسوق السوداء سبب تراجع سعر الدولار

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استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

وفي البنك المركزي المصري بلغ متوسط سعر الدولار 30.84 جنيه للشراء مقابل 30.93 جنيه للبيع، في حين شهد الجنيه الإسترليني تباينا طفيفا، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني ارتفاعا للشراء مسجلا 38.74 جنيه وتراجعا طفيفا عند البيع مسجلا 38.99 جنيه.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الاسترليني 38.86 جنيه للشراء، و39.11 جنيه للبيع.

 

وبالنسبة للعملات العربية.. استقر الريال السعودي في تعاملات اليوم عند 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.33 جنيه للشراء و100.25 جنيه للبيع.. وفق بيانات البنك الأهلي.

وزاد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 46 مليون دولار في ديسمبر الماضي ليبلغ 219ر35 مليار دولار مقارنة بنحو 173ر35 مليار دولار في نوفمبر السابق له.

وأعلن البنك المركزي المصري - في بيان سابق - أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023 أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 مليون دولار مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وذكر المركزي أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار، في حين استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

الدولار سعر صرف الدولار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الأثنين

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