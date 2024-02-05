عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

التموين تعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024.. المحال المشاركة تبدأ إعلان التخفيضات أمام المواطنين اليوم ولمدة شهر

الاكازيون الشتوي
الاكازيون الشتوي

وزارة التموين والتجارة الداخلية

- المحال المشاركة في الاوكازيون تفتح ابوابها أمام المواطنين اعتباراً من اليوم ولمدة شهر

- الحق لكل محل يرغب المشاركة في الأوكازيون أن يشارك لمدة  اسبوعين خلال موسم التصفية

- تلتزم الجهات المشاركة فى الاوكازيون الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.


 

بدأ اليوم الاكازيون الشتوي بمشاركة اكثر من ٣٠٠ محال تجاري في اليوم الاولللاوكازيون وتتنوع بين محال الملابس والأحذية والشنط والادوات المنزليه، وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤن المشروعات والاعلام انه من المتوقع ان تصل المحال المشاركه في التصفيه الموسمية الاولي الاوكازيون من ٣٥٠٠ الي ٤٠٠٠ محال تجاري متنوع واكد ان توجيهات الاستاذ الدكتور علي المصيلحي المديريات هي تسهيل اصدار التصاريح للمحال التي تريد المشاركه في الأوكازيون.

واكد  احمد ابو الفضل رئيس الاداره المركزيه للرقابة ان المديريات وإدارات الرقابه في الوزارة سوف تقوم بحملات يومية لمتابعة سير العمل في المحال التجارية وجودة السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيضات بالمحال المشاركه واشار الي ان من يخالف القواعد الموضوعة للمشاركه في الاوكازيون سوف يخضع للمساءلة القانونية وتحرير المحاضر.

كان الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه قد اصدر قراراً وزارياً ببدء التصفية الموسمية الاولى لعام 2024 (الاوكازيون السنوى) اعتبارا من الخامس من فبراير الجاري ونص القرار الصادر ان يكون الاوكازيون لمدة شهر وان يكون لكل محال اسبوعين.

كما شدد القرار الصادر على الزام الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

وشدد ايضا على اعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.

واكد  احمد كمال – معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام، ان الهدف من الاوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وخلق حالة رواج تجارى، مشيرا الي ان الاوكازيون يزيد من القوه الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة علي السلع،  واشار الى ان توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين للجهات الرقابية هى التأكد من جودة المنتج ووضع سعرين على السلعة سعر قبل الاوكازيون وسعر بعد دخول المحال فى الاوكازيون واضاف الى ان مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من اصحاب المحال التجارية التي ترغب بالمشاركة فى الاوكازيون.

الأكازيون الشتوي الاوكازيون الأوكازيون السنوي الأوكازيون الشتوي 2024 التخفيضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

الداخلية تكشف التفاصيل.. مدير شركة يتاجر في المخدرات ويغسل 120 مليون جنيه

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

ترشيحاتنا

50 جنيها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن سعر الدولار.. فيديو

رئيس الوزراء يناقش سبل دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة

اتصال هاتفي عاجل بين بوتين والشيخ محمد بن زايد.. تفاصيل

فوزي لقجع يصدم الفيفا والاتحاد الأفريقي بشأن موعد كأس الأمم

أحمد موسى يعلن مفاجآت سارة للمصريين بشأن الاقتصاد.. فيديو

بعد كثافات الذروة.. استقرار حالة المرور على الطرق والمحاور الرئيسية | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه تورم القدمين مؤشر لأمراض خطيرة

بمجوهرات لافتة.. أنغام تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

بعد حملات المقاطعة.. مطعم أمريكي شهير يعلن تضرر أعماله في الشرق الأوسط

فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

منزل عائلي.. مصري يحجز غرفة بفندق في هولندا ليكتشف مفاجأة صادمة

قفل اللعبة .. ماذا يقدم رامز جلال في رمضان 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ