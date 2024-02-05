التموين تعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024.. المحال المشاركة تبدأ إعلان التخفيضات أمام المواطنين اليوم ولمدة شهر

وزارة التموين والتجارة الداخلية

- المحال المشاركة في الاوكازيون تفتح ابوابها أمام المواطنين اعتباراً من اليوم ولمدة شهر

- الحق لكل محل يرغب المشاركة في الأوكازيون أن يشارك لمدة اسبوعين خلال موسم التصفية

- تلتزم الجهات المشاركة فى الاوكازيون الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.





بدأ اليوم الاكازيون الشتوي بمشاركة اكثر من ٣٠٠ محال تجاري في اليوم الاولللاوكازيون وتتنوع بين محال الملابس والأحذية والشنط والادوات المنزليه، وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤن المشروعات والاعلام انه من المتوقع ان تصل المحال المشاركه في التصفيه الموسمية الاولي الاوكازيون من ٣٥٠٠ الي ٤٠٠٠ محال تجاري متنوع واكد ان توجيهات الاستاذ الدكتور علي المصيلحي المديريات هي تسهيل اصدار التصاريح للمحال التي تريد المشاركه في الأوكازيون.

واكد احمد ابو الفضل رئيس الاداره المركزيه للرقابة ان المديريات وإدارات الرقابه في الوزارة سوف تقوم بحملات يومية لمتابعة سير العمل في المحال التجارية وجودة السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيضات بالمحال المشاركه واشار الي ان من يخالف القواعد الموضوعة للمشاركه في الاوكازيون سوف يخضع للمساءلة القانونية وتحرير المحاضر.



كان الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه قد اصدر قراراً وزارياً ببدء التصفية الموسمية الاولى لعام 2024 (الاوكازيون السنوى) اعتبارا من الخامس من فبراير الجاري ونص القرار الصادر ان يكون الاوكازيون لمدة شهر وان يكون لكل محال اسبوعين.

كما شدد القرار الصادر على الزام الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

وشدد ايضا على اعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.

واكد احمد كمال – معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام، ان الهدف من الاوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وخلق حالة رواج تجارى، مشيرا الي ان الاوكازيون يزيد من القوه الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة علي السلع، واشار الى ان توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين للجهات الرقابية هى التأكد من جودة المنتج ووضع سعرين على السلعة سعر قبل الاوكازيون وسعر بعد دخول المحال فى الاوكازيون واضاف الى ان مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من اصحاب المحال التجارية التي ترغب بالمشاركة فى الاوكازيون.