اتصال هاتفي عاجل بين بوتين والشيخ محمد بن زايد.. تفاصيل

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، الهجوم الأوكراني على الطائرة الروسية من طراز إيل-76.

وفي بيان له، قال الكرملين إن الرئيسين "ناقشا تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف في 24 يناير على طائرة روسية من طراز إيل-76 وعلى متنها أسرى حرب أوكرانيون".

وبحسب بيان الرئاسة الروسية: "تم التأكيد على اهتمام روسيا بإجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة".

وأضاف الكرملين: "خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، شكر بوتين دولة الإمارات العربية المتحدة على وساطتها في تبادل الأشخاص المحتجزين".

وتم إسقاط الطائرة فوق منطقة بيلجورود الحدودية الروسية في 24 يناير، وكان على متنها 74 شخصًا، من بينهم 65 أسير حرب أوكراني كانوا في طريقهم إلى تبادل الأسلحة.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية الحادث بأنه هجوم إرهابي، مشيرة إلى أن كييف كانت على علم بنقل المواطنين الأوكرانيين جوا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي إنه تم استخدام نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت لإسقاط الطائرة.

وأضاف أن موسكو أصرت على إجراء تحقيق دولي في الحادث.