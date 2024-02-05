عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال هاتفي عاجل بين بوتين والشيخ محمد بن زايد.. تفاصيل

فلاديمير بوتين والشيخ
فلاديمير بوتين والشيخ محمد بن زايد

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، الهجوم الأوكراني على الطائرة الروسية من طراز إيل-76.

وفي بيان له، قال الكرملين إن الرئيسين "ناقشا تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف في 24 يناير على طائرة روسية من طراز إيل-76 وعلى متنها أسرى حرب أوكرانيون". 

وبحسب بيان الرئاسة الروسية: "تم التأكيد على اهتمام روسيا بإجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة".

وأضاف الكرملين: "خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، شكر بوتين دولة الإمارات العربية المتحدة على وساطتها في تبادل الأشخاص المحتجزين".

وتم إسقاط الطائرة فوق منطقة بيلجورود الحدودية الروسية في 24 يناير، وكان على متنها 74 شخصًا، من بينهم 65 أسير حرب أوكراني كانوا في طريقهم إلى تبادل الأسلحة. 

ووصفت وزارة الدفاع الروسية الحادث بأنه هجوم إرهابي، مشيرة إلى أن كييف كانت على علم بنقل المواطنين الأوكرانيين جوا. 

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي إنه تم استخدام نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت لإسقاط الطائرة. 

وأضاف أن موسكو أصرت على إجراء تحقيق دولي في الحادث.

تحذير خطير من روسيا بشأن نوايا الغرب استخدام أصولها المجمدة كضمان لأوكرانيا

بسبب تصريحات مسيئة.. روسيا تستدعي السفيرة الإسرائيلية لديها

الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الروسى الكرملين الطائرة الروسية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

الداخلية تكشف التفاصيل.. مدير شركة يتاجر في المخدرات ويغسل 120 مليون جنيه

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

موضوعات متعلقة

بوتين يمنح رئيس الدوما وسام الاستحقاق

وزير الدفاع البريطاني: العالم لا يستطيع أن يتحمل انتصار بوتين

يعتمد على هذا النوع.. روسيا: بوتين لا يستخدم سيارات أجنبية الصنع

ترشيحاتنا

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

شولتس لنتنياهو.. شرط وحيد لحل دائم بين الاحتلال والفلسطينيين

علاء جانب: الأزهر بذل جهودًا مكثفة لتحصين المجتمع من الأفكار الدخيلة والمتشددة

50 جنيها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن سعر الدولار.. فيديو

رئيس الوزراء يناقش سبل دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة

اتصال هاتفي عاجل بين بوتين والشيخ محمد بن زايد.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه تورم القدمين مؤشر لأمراض خطيرة

بمجوهرات لافتة.. أنغام تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

بعد حملات المقاطعة.. مطعم أمريكي شهير يعلن تضرر أعماله في الشرق الأوسط

فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

منزل عائلي.. مصري يحجز غرفة بفندق في هولندا ليكتشف مفاجأة صادمة

قفل اللعبة .. ماذا يقدم رامز جلال في رمضان 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ