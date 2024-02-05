مطالبين بإلغاء الوكالة .. متظاهرون إسرائيليون يتجمعون خارج مقر الأونروا في القدس

تجمع حوالي 200 متظاهر خارج مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في القدس الشرقية المحتلة للمطالبة بإخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين منها.

هتف الناشطين الإسرائيليين "الأونروا فرع من فروع حماس!"، في إشارة إلى المزاعم الإسرائيلية بأن 12 على الأقل من أعضائها شاركوا في هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أدى إلى تجميد المانحين الرئيسيين تمويلهم للوكالة، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية.

ودعا المسؤولون الإسرائيليون مرارا وتكرارا إلى إقالة رئيس الأونروا واستبدال الوكالة بالكامل.