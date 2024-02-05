برقم الجلوس..ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بالغربية

ينشر موقع صدي البلد رابط تحميل نتيجة نصف العام للطلاب والطالبات الشهادة الاعدادية لسنة 2024م .
وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية اعتمد مساء اليوم
حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 85 ألفا 787 طالب وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين علي 50 % فأكثر 89.63 %.
وأشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة الإعدادية المهنية وبلغ نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر87.13 % من إجمالي 3451 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات ،بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية للصم 100 % من إجمالي 33 طالب تقدموا للامتحانات.
وبلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية المكفوفين 100 % من إجمالي 12 طالب / طالبة تقدموا للامتحانات.