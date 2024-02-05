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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برقم الجلوس..ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ينشر موقع صدي البلد رابط تحميل نتيجة نصف العام للطلاب والطالبات الشهادة الاعدادية لسنة 2024م .

 

وكان  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية اعتمد مساء اليوم
حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 85 ألفا 787 طالب وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين علي 50 % فأكثر 89.63 %.


وأشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة الإعدادية المهنية وبلغ نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر87.13 % من إجمالي 3451 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات ،بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية للصم 100 % من إجمالي 33 طالب تقدموا للامتحانات.


وبلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية المكفوفين 100 % من إجمالي 12 طالب / طالبة تقدموا للامتحانات.

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