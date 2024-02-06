عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوريل يصل كييف لبحث الدعم الأوروبي لأوكرانيا

بوريل
بوريل

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرًا عاجلا يفيد بأن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل يصل كييف لبحث الدعم لأوروبي لأوكرانيا.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أمس الاثنين، إنه قرر التوقف في بولندا في طريقه إلى أوكرانيا للتشاور "مع أصدقائنا البولنديين" لفهم الوضع في أوكرانيا بشكل أفضل وكيف ينبغي للاتحاد الأوروبي المضي قدمًا في تقديم المزيد من الدعم.

وأضاف بوريل أنه خلال الاجتماعات في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع البولندية، أتيحت له الفرصة لمناقشة جميع أشكال المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بما في ذلك التدابير العسكرية والمالية والمتعلقة بإعادة الإعمار والتقييدية ضد روسيا وأوكرانيا.

وأوضح المسئول الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أنه ناقش مع المسئولين البولنديين التضامن الدولي، واستخدام الأصول الروسية المجمدة، وما إلى ذلك، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

سيدة سوهاج .. سر إعلان الزواج من أجنبيات على الفيسبوك

صيام 27 رجب الأربعاء أم الخميس؟.. اغتنمه ولا تحرم نفسك من 8 أرزاق

ترشيحاتنا

12 جنيها انخفاضا.. خسارة كبيرة تنتظر المضاربين بالدولار| تفاصيل

البحث العلمي تدعو الباحثين داخل مصر للحصول على منح في عدة مجالات

تجاوزت الحدود.. استقالة وزيرة كندية بعد تعليقات "متطاولة" أثارت غضب مؤيدين للفلسطينيين

بلينكن يتوجه إلى مصر لبحث سبل إحلال التهدئة في قطاع غزة

ضياء السيد: أحاديث جارية مع كيروش للعودة إلى تدريب منتخب مصر

سيدة سوهاج .. سر إعلان الزواج من أجنبيات على الفيسبوك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال أيام| الذهب عيار 21 يواصل التراجع.. ونصيحة للحفاظ على المدخرات

مجنون الكبير قوي| سبب دخول علاء مرسي المستشفى.. وكيفية الوقاية من مرضه

طلع مقطوع.. عريس هندي يتغيب عن زفافه بسبب الحذاء

بالركل والصفع.. خناقة شوارع بين النواب داخل برلمان المالديف| ماذا حدث؟

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ