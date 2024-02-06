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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان غزة يتكدسون بمدينة رفح

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن الأمم المتحد، قالت إن أكثر من نصف سكان غزة أصبحوا متكدسين في مدينة رفح والمناطق المحيطة بها.

تزداد حالة الغضب ضد رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو بسبب الأوضاع المزرية لسكان مستوطنات غلاف غزة، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.

وذكرت الأنباء، أنه اعتراضا على ما يمرون به من مشكلات احتج رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة، وقضوا الليل خارج مكتب نتنياهو مطالبين بلقائه.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رؤساء المجالس احتجوا على المعاملة التي يتلقاها سكان الغلاف والخطة المقترحة لعودتهم إليها.

وتندلع مظاهرات داخل القدس المحتلة وفي تل أبيب من وقت لآخر للضغط على حكومة نتنياهو للمرور في صفقة تفاوض حول الأسرى.

من جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس العبرية،  أن المدعين داخل الاحتلال قاموا بالبدء في تحقيق عسكري في قصف إسرائيلي أدى إلى مقتل 12 رهينة داخل منزل في كيبوتس بئيري يوم 7 أكتوبر.

 


 

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