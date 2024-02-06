الزراعة: حققنا زيادة بالإنتاج نتيجة للتوسع ونهتم بالجودة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تولي اهتمام كبير بالقطاع الزراعي، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، ولذلك هناك توسع في الأراضي الزراعية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية على قناة المصرية، أن مشروع توشكا والدلتا الجديدة، وسيناء، أضافة الكثير من المساحات الزراعية، والانتاج الزراعي.

ولفت إلى أن هناك مشروعات آخري هدفها جودة المنتج الزراعي، الذي يصل لـ المستهلك سواء بالداخل أو الخارج، وأن الوزارة عملت على فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على تطبيق المعايير الخاصة بكل دولة، لزيادة الصادرات.