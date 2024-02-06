عبدالرحيم كمال: الفن سلاح ذو حدين ولديه القدرة على إيصال الإحساس للمشاهد

قال الكاتب والروائي عبدالرحيم كمال، إن الفن سلاح ذو حدين لأن لديه القدرة على إيصال الإحساس للمشاهد، موضحا أنه لا يمكن أن يؤثر شيء على وجدان ومشاعر الجمهور مثل الفن.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "إكسترا نيوز": "الفن يلعب لعبة غير متاحة للأشكال الأخرى كالإعلام مثلا، لأن الإعلام مباشر ويتعامل مع اللحظة ويرغب في السبق ولكنه مهتم باللحظة، والتعليم مهتم بالتعليم والتربية، وكذلك الوعظ والخطب تهتم بالتوجيه الأخلاقي وتقويم السلوك، أما الفن فيفعل كل ذلك بشكل مسلي وممتع ويدخل القلب بسرعة لذلك فهو خطر للغاية، لأنه من الممكن أن يسلي ويمتع ويبث أفكارا سيئة للغاية".

وتابع: "أي كاتب ليس لديه وجهة نظر لا يمكنه أن يكون كاتبا، فجمال الكتابة بصنعتها وكيفية بث وجهة نظر الكاتب من خلال إنتاجه الممتع".