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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالرحيم كمال: الشركة المتحدة تقوم بدور مشرف في الدراما

صدى البلد

قال الكاتب والروائي عبدالرحيم كمال، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور مشرف في الدراما.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "إكسترا نيوز": "الشركة تقوم بدور لا يستطيع غيرها القيام به، فلا يوجد منتج مهما كانت إمكانياته يستطيع عمل هذا الدور، والشركة تنفذ ذلك بعقل وليس للتسلية أو الإمتاع، ولكنها أعمال منتقاه لها أهداف مهمة تصل للناس، حيث أنتجت الاختيار بأجزائه الثلاثة وألف ليلة وليلة وحاليا الحشاشين".

وتابع: "التنافس عالي والعالم حولنا يقدم منتجا كبيرا ومهما، ولابد ألا نقل عنه فنحن تاريخ كبير في الدراما وسباقين وأساتذة ونحترم المنافس أيضا، والجمهور العربي كله يعشق الدراما المصرية، فالسوق متنافس ومتكامل، ولا بد أن تكون هناك أعمال كبيرة مقدمة فنحن لا نقدم للمصريين فقط بل لـ400 مليون عربي".

 

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