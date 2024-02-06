أخبار الفن .. صابرين تكشف سر لجوئها للقرآن بدلا من الذهاب إلى طبيب نفسى .. مي فاروق ترد على فارق العمر مع محمد العمروسي

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

أثارت الفنانة فاطمة الصفى حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها الصادم عبر السوشيال ميديا حيث ظهرت نحيفة لدرجة مثيرة للجدل جعلت متابعيها يظنون تعرضها لأزمة صحية شديدة ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن فاطمة الصفى.

علق المطرب الأجنبي كيلر مايك على واقعة إلقاء القبض عليه خلال حفل الجرامي، والذي أقيم خلال الساعات الماضية.

وقال كيلر مايك، في بيان رسمي: "أريد أن أشير إلى أنه في الليلة الماضية، تلقيت أنا وفريقي عددًا من المكالمات من المعجبين والزملاء المعنيين الذين يريدون معرفة ما إذا كنت بخير، وأنا أقدر كثيرًا الاهتمام والدعم، لكنني أفضل من أن أكون على ما يرام".

شهدت دور العرض السينمائي، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى الحريفة ورحلة 404 "، كما يعرض أفلام “ليلة العيد ، والحريفة، وعصابة عظيمة، وأنا وابن خالتى، الاسكندراني ، وعادل مش عادل”.

وكشف محمود الدفراوى، الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس، الاثنين ، حيث بلغت قيمتها 3,255,221 جنيها.

إعلنت مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامي، عن احتفالها اليوم، الثلاثاء، بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب، في مركز شباب السيدة زينب.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل الساعة 9 مساءً، حيث سيقوم الشيخ محمود التهامي بالإنشاد بعد غياب 5 سنين مع منع إقامة الموالد في محافظة القاهرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

كشفت الفنانة صابرين عن سر عدم ذهابها إلى طبيب نفسى طوال حياتها منوها بان مسلسل "إقامة جبرية" كان هو السبب الوحيد الذى دفعها للذهاب إلى دكتور نفسى.

وقالت صابرين في تصريح لـ صدى البلد: لم أذهب الى طبيب نفسى من قبل، وأشعر أن القرأن هو طبيبى النفسى، حيث استعين به وبعلاقتى بالله فى مثل هذه الأمور فى حالة تعرضى لأى أزمة نفسية.

ردت الفنانة مى فاروق على ما يتردد بشأن فارق العمر بينها وبين خطيبها الفنان محمد العمروسى والتى أثارت حالة من الجدل الواسع منذ الإعلان عن ارتباطهما.

وقالت مى فاروق فى لقاء ببرنامج et بالعربى : معملناش حاجة غير إننا أعلنا للناس إننا ارتبطنا، فجأة وأنا قاعدة في البيت وبشوف الأخبار اللي بتتكتب وكلها مش صح حسيت أن أوحش حاجة في الدنيا لمجرد أن تطلع تريند أو تعمل مشاهدات تأثر على حد أو تتكلم على حد بشكل مش مظبوط أو تقول خبر مش مظبوط عشان مشاهداتك تبقى أعلى.