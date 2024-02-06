عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن .. صابرين تكشف سر لجوئها للقرآن بدلا من الذهاب إلى طبيب نفسى .. مي فاروق ترد على فارق العمر مع محمد العمروسي

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

عدم القدرة على الإنجاب وإصابتها بالسرطان.. فاطمة الصفى تصدم جمهورها بعد ظهورها نحيفة

أثارت الفنانة فاطمة الصفى حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها الصادم عبر السوشيال ميديا حيث ظهرت نحيفة لدرجة مثيرة للجدل جعلت متابعيها يظنون تعرضها لأزمة صحية شديدة ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن فاطمة الصفى.

 

كلير مايك يعلق على واقعة إلقاء القبض عليه في حفل الجرامي

علق المطرب الأجنبي كيلر مايك على واقعة إلقاء القبض عليه خلال حفل الجرامي، والذي أقيم خلال الساعات الماضية.

وقال كيلر مايك، في بيان رسمي: "أريد أن أشير إلى أنه في الليلة الماضية، تلقيت أنا وفريقي عددًا من المكالمات من المعجبين والزملاء المعنيين الذين يريدون معرفة ما إذا كنت بخير، وأنا أقدر كثيرًا الاهتمام والدعم، لكنني أفضل من أن أكون على ما يرام".

 

إيرادات السينما أمس.. الحريفة يتصدر بـ 1.5 مليون جنيه ورحلة 404 يلاحقه

شهدت دور العرض السينمائي، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى الحريفة  ورحلة 404 "، كما يعرض أفلام “ليلة العيد ، والحريفة، وعصابة عظيمة، وأنا وابن خالتى، الاسكندراني ، وعادل مش عادل”.

وكشف محمود الدفراوى، الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس، الاثنين ، حيث بلغت قيمتها 3,255,221 جنيها. 

 

بعد غياب 5 سنوات.. محمود التهامي ينشد في الليلة الختامية لمولد السيدة زينب
 

إعلنت مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامي، عن احتفالها اليوم، الثلاثاء، بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب، في مركز شباب السيدة زينب. 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل الساعة 9 مساءً، حيث سيقوم الشيخ محمود التهامي بالإنشاد بعد غياب 5 سنين مع منع إقامة الموالد في محافظة القاهرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

صابرين تكشف سر لجوئها للقرآن بدلا من الذهاب إلى طبيب نفسى

كشفت الفنانة صابرين عن سر عدم ذهابها إلى طبيب نفسى طوال حياتها منوها بان مسلسل "إقامة جبرية" كان هو السبب الوحيد الذى دفعها للذهاب إلى دكتور نفسى.

وقالت صابرين في تصريح لـ صدى البلد: لم أذهب الى طبيب نفسى من قبل، وأشعر أن القرأن هو طبيبى النفسى، حيث استعين به وبعلاقتى بالله فى مثل هذه الأمور فى حالة تعرضى لأى أزمة نفسية.

 

مي فاروق ترد على أقاويل فارق العمر بينها ومحمد العمروسي بعد خطبتهما

ردت الفنانة مى فاروق على ما يتردد بشأن فارق العمر بينها وبين خطيبها الفنان محمد العمروسى والتى أثارت حالة من الجدل الواسع منذ الإعلان عن ارتباطهما.

 

وقالت مى فاروق فى لقاء ببرنامج et بالعربى : معملناش حاجة غير إننا أعلنا للناس إننا ارتبطنا، فجأة وأنا قاعدة في البيت وبشوف الأخبار اللي بتتكتب وكلها مش صح حسيت أن أوحش حاجة في الدنيا لمجرد أن تطلع تريند أو تعمل مشاهدات تأثر على حد أو تتكلم على حد بشكل مش مظبوط أو تقول خبر مش مظبوط عشان مشاهداتك تبقى أعلى.

 

الأخبار المحلية والعالمية الأخبار المحلية موسم نصف العام مي فاروق نشر قسم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

ترشيحاتنا

نسبة النجاح 71%.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء : إعادة النظر في نطاقات الارتفاعات للمباني الفندقية

الأرجنتين تعلن نقل سفارة بلادها إلى القدس

نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب منتخب مصر.. القرار الرسمي خلال ساعات

يعاني من صدمة نفسية.. هل يعتزل محمد أبو جبل كرة القدم؟

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. ياسمين عز تفجر مفاجأة عن زواجها.. صور إنجي خطاب بعد اعتزالها.. تحذير من حلويات تباع بالأسواق تسبب مرضا خطيرا

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور

متجوزة في السر.. إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. صور

وقع في شر أعماله.. كاميرا تفضح لصا حاول قتل عجوز هندية وسرقة ذهبها

فيديو

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

دوست فى الوحل.. خالد الصاوى يكشف أسرار مرضه وحياته الشخصية بفيلم وثائقى

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ