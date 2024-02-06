خالد الغندور يوجة رسالة لـ الونش بعد إصابته بقطع الرباط الصليبي للمرة الثالثة

أعلن الاعلامي خالد الغندور إصابة محمود حمدي الونش بالرباط الصليبي للمرة الثالثة .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" #نتيجة_الاشعة :

الزمالك يعلن إصابة مدافع الفريق محمود الونش بقطع جزئي للرباط الصليبي ليسافر المانيا

لاجراء العملية خلال أيام قليلة ....سلامات 🙏".



كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض بقطع جزئي في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن " الونش" خضع لفحوصات طبية مكثفة و مفصلة خلال الـ48 ساعة الماضية لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن محمود حمدي "الونش" سيسافر إلى ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر اللاعب لإجراء الجراحة في ألمانيا.