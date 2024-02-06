جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء مقتل ضابط خلال المواجهات الجارية مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضابط المقتول يدعى الرائد ديفيد شاكوري (30 عاما)، نائب قائد الكتيبة 601 التابعة لفيلق الهندسة القتالية، من رحوفوت، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

أكد جيش الاحتلال ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم البري ضد حركة حماس إلى 226.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، النسبة الأكبر فيهم من النساء والأطفال.