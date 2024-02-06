أزهري يوجه رسالة للمشككين في ليلة الإسراء والمعراج

أكد الدكتور عادل المراغي من علماء الأزهر الشريف، أن منكر الإسراء كمنكر المعراج تمامًا، وأن هذا ما قاله كثير من الفقهاء والعلماء.

وأضاف خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الإسراء ثابت بسورة الإسراء، والمعراج ثابت بآيات سورة النجم، "وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى ".



ولفت إلى أن من يقول إن موعد ليلة الإسراء والمعراج حدد بمزاج العلماء، فهذا افتراء على علماء أمة الإسلام، وأن الأحاديث قالت أن ليلة الـ 27 من شهر رجب هي ليلة الإسراء والمعراج.



وأشار إلى أن كل شئ له دليل، فمن يقول إن ليلة الإسراء ليست محددة فهذا أمر غريب، ووجه رسالة للمشككين قائلا :" الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ليس حرام، ولم يقول أحد أنه عيد ثالث".