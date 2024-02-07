أخبار التكنولوجيا|أرخص هاتفين من سامسونج في السوق بإمكانات جبارة.. وحيل بسيطة لاسترجاع بطارية آيفون كما كانت

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





كشفت تقارير عن المواصفات والصور الرسمية الخاصة بهاتف Nothing Phone (2a) القادم، حيث من المتوقع أن تكشف شركة Nothing البريطانية عن إطلاق الهاتف خلال الأشهر القليلة المقبلة.



شهدت سوق الأجهزة اللوحية "التابلت" انخفاضًا بنسبة 10% في المبيعات خلال عام 2023 مقارنة بـ 2022، حيث بلغ إجمالي مبيعات الأجهزة اللوحية لهذا العام 135.3 مليون وحدة.

أطلقت العلامة التجارية نوكيا مؤخرًا هاتفها Nokia G22 المميز والمخصص للفئة المتوسطة، حيث يتميز الهاتف بعدد من الإمكانات الكبيرة أبرزها كاميرا دقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية كبيرة سعة 5050 مللي أمبير مما يمكنه منافسه نظائره من هواتف أوبو وشاومي.



يشكو العديد من مستخدمي هواتف آيفون من قصر عمر البطارية وانخفاضها بشكل سريع، والتي قد تنتج عن بعض الممارسات الخاطئة في الشحن مما يجعلها غير قادرة على العمل بشكل طبيعي.

أصبح ارتفاع أسعار الهواتف عائقًا كبيرًا لراغبي شراء هواتف ذكية بإمكانات مميزة، حيث شهدت هواتف الفئة المتوسطة زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، مما أجبر البعض إلى الاتجاه إلى شراء هواتف الميزانية المحدودة والتي تضم إمكانات ضعيفة.



أعلنت شركة Xiaomi شاومي الصينية أنها ستطلق هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة Xiaomi 14 خارج الصين في وقت لاحق من هذا الشهر.