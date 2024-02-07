حاولت إخماد النيران.. مصرع عشرينية في حريق بسوهاج.. تفاصيل مؤلمة

انتهت حياة ربة منزل في بداية العشرينات من العُمر؛ متأثرة بإصابتها بحروق نارية متفرقة بالجسم؛ إثر مشاركتها في إخماد نيران حريق نشب بحوش مُشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل، بناحية قرية بناويط دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بحوش دائرة المركز، ووجود جثة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بحوش ملك المدعو (محمود ع ا ع- 70 سنة- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية)، وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي ونفى الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على نيران الحريق وإخماده؛ ونتج عن الحريق إصابة نجلة مالك الحوش المدعوة (هبه م ع ا- 20 سنة- لا تعمل- وتقيم بذات الناحية)، بحروق نارية متفرقة بالجسم، أثناء مشاركتها فـي إخماد النيران، وتم نقلها للمستشفى المركزي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.