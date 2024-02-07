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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيربودز الغلابة.. سماعة جديدة تغزو الأسواق بسعر رخيص وعمر بطارية طويل

iTel S9 Pro
iTel S9 Pro

أعلنت شركة "آي تل" iTel، عن أحدث إصداراتها من الأجهزة الصوتية، وهي سماعة iTel S9 Pro TWS، التي تتميز بعمر بطارية طويل الأمد ودعم تقنية إلغاء الضوضاء البيئي ENC، وتتوفر مقابل سعر مناسب وتستهدف المشترين ذوي الميزانية المحدودة.

مواصفات ومميزات سماعة iTel S9 Pro

تتميز سماعة iTel S9 Pro الجديدة، بتصميم ثنائي اللون داخل الأذن مع ساق وأطراف أذن من السيليكون باللون الأزرق × الأسود، واللون الأخضر ×  الأزرق، ويحتوي الجذع في كلا الخيارين اللونيين على لوحة شفافة.

 

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ويتم تشغيل سماعة iTel S9 Pro بواسطة وحدة بطارية بقوة 400 مللي أمبير في الساعة، مع كل سماعة أذن مدعومة ببطارية 40 مللي أمبير في الساعة.

iTel S9 Pro

وتزعم شركة "آي تل"، إن سماعات الأذن الجديدة، توفر ما يصل إلى 40 ساعة من إجمالي عمر البطارية ع إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، كما تتميز بمنفذ شحن من نوع USB-C، ويقال إنه يوفر 100 دقيقة من الاستخدام، مع 10 دقائق من الشحن السريع.

وتتميز سماعات الأذن اللاسلكية iTel S9 Pro، بدعم تقنية الـ Bluetooth 5.3 لاتصال مستقر وسلس بهواتف أندرويد، كما أن سماعات الأذن حاصلة على تصنيف IPX5 لمقاومة الغبار والماء، مما يجعلها خيارا مميزا لحالات الاستخدام المتنوعة، إلى جانب دعما لوظيفة اللمس.

وزودت "آي تل" سماعاتها الجديدة بميكروفون مزدوج لإلغاء الضوضاء البيئية ENC للحصول صوت واضح أثناء المكالمات الهاتفية.

وبالنسبة للسعر، تتوفر سماعات الأذن الجديدة من "آي تل" iTel S9 Pro، للبيع في الهند مقابل سعر 799 روبية هندية (أي ما يعادل 300 جنيه مصري)، وهي متاحة في اللون الأزرق الداكن واللون الأسود.

iTel S9 Pro
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