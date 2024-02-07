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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إعلان إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. ترقب بريطاني ومخاوف شعبية

الملك تشارلز
الملك تشارلز

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "بعد إعلان إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. ترقب بريطاني ومخاوف شعبية".

وقال التقرير: "قلق في الداخل البريطاني بعد إعلان قصر باكينجهام إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان دون تحديد نوعه، حيث لا يكشف أفراد العائلة المالكة عادة تفاصيل الأمراض التي يصابون بها، فالمسائل الطبية في نظر الأسرة المالكة أمور خاصة بهم".

وأضاف: "إصابة الملك البريطاني بالسرطان، جاءت بعد إجرائه أحد الفحوصات الطبية مؤخرا في أحد المستشفيات نتيجة التضخم الذي حدث له في البروستاتا، ما دفع الأطباء إلى إجراء فحوصات طبية شاملة أظهرت إصابة الملك صاحب الخامسة والسبعين عاما بالسرطان".

وتابع: "وعلى الرغم من إخضاع العاهل البريطاني لبرنامج علاجي سيمنعه من المشاركة في واجباته الملكية العامة الفترة المقبلة، إلا أنه سوف يستمر بالقيام بواجباته الدستورية كرأس للدولة، بما في ذلك مراجعة الأوراق الرسمية وحضور الاجتماعات الخاصة".

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