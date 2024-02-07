شهيد ومصابون برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية سقوط شهيد وإصابة عدد من الأشخاص برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرمال جنوب مدينة غزة، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قال أنس النجار الصحفى الفلسطينى، ربنا رزقنى بتوأم يعانيان مشاكل صحية وأبحث عن المساعدة لنقلهما لمصر، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف قطاع غزة بقصف عنيف، ويقوم بتهديدات مستمرة لاجتياح مدينة رفح فضلا عن العمليات العسكرية بها.

وأضاف أنس النجار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أطفالى ولدوا بشكل مبكر عن طريق الحقن المجهرى، ولديهم مشكلة فى الجهاز التنفسى وكانوا يحصلون على غذاء خاص واليوم بسبب الحرب لا توجد أى شىء متوفر لهم.



كلمة شكر لا تكفى مصر

تابع أنس النجار، ابنائى مثال بسيط لكل ما يصير على أطفال فلسطين، وأتمنى الذهاب لمصر لمعالجتهم وتوفير الطعام والحليب الخاص لهم، لعدم توفر أى شئ فى مستشفيات القطاع، والمصريين على راسى من فوق، وكلمة شكر لا تكفى مصر.