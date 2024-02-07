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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس ميناء دمياط: ندرس كل ما يلزم لزيادة معدلات الشحن والتفريغ

ميناء - ارشيفية
ميناء - ارشيفية

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أحمد حواش، استمرار التعاون بين الهيئة والشركات والتوكيلات العاملة بالميناء ودراسة كل ما يلزم لزيادة معدلات الشحن والتفريغ .

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ،اليوم /الأربعاء/ مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائي ، حرصا من الهيئة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات القانونية الممكنة بما يخدم رفع معدلات التداول بالميناء .

وأكد حواش، في بيان ،حرصه على الاستماع لآراء ممثلي الشركات في عدد من موضوعات والأفكار التي تساعد على حسن سير الأعمال بالميناء .

وفى نهاية اللقاء أشاد ممثلو الشركات والتوكيلات بتواصل الهيئة الدائم معهم بإعتبارهم شركاء في النجاح الذي وصل إليه الميناء، مقدما الشكر لحرص رئيس مجلس الإدارة عقد الاجتماعات الدورية بهم لطرح كل ما يهم المجتمع الملاحي.

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