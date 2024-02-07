محافظ الغربية: الدولة حريصة على توفير احتياجات المواطنين.. وسنتعامل بحزم ضد الممارسات الاحتكارية

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ، حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين، مشددا على أنه سيتم التعامل بشكل حازم حيال أي ممارسات احتكارية، من خلال استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحالّ "السوبر ماركت"؛ للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم /الأربعاء/ لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية؛ للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع بها وللحد من حالات الغش التجاري.



وقام المحافظ بجولة تفقدية لمعارض (معا ضد الغلاء) لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بمركزي "قطور وسمنود ، حيث اطمئن خلال الجولة على أسعار السلع المقدمة بالمعرض والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج .



وشدد المحافظ - خلال الجولة - على النظافة والمتابعة اليومية للمنافذ ومقارنة أسعارها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية ، والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة .



وتابع المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات بمركز ومدينة سمنود، موجها بتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات في الشوارع بصفة عام؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.