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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

6.5 جنيهات للطماطم .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 8 فبراير 2024

صدى البلد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 8 فبراير 2024، حيث شهدت بعض السلع استقرارًا والبعض الآخر تفاوتًا.

أسعار الخضروات والفاكهة 

– يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيهات

– يتراوح سعر البطاطس من 5.25 إلى 8.75 جنيهات

– يتراوح سعر البصل من 9 إلى 22 جنيها

– يتراوح سعر الكوسة من 8 إلى 16 جنيها

– يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 2 إلى 4 جنيهات

– يتراوح سعر الفاصوليا من 11 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 5 إلى 10 جنيه

– يتراوح سعر الباذنجان رومي من 2.5 إلى 5.5 جنيهات

– يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 إلى 10 جنيه

– يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 7.5 إلى 9.5 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 5 إلى 9 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 4 إلى 8 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 11 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من 20 إلى 30 جنيه

– يتراوح سعر الملوخية من 6 إلى 11 جنيها

أسعار الخضروات 

– يتراوح سعر الخيار صوب من 7 إلى 10 جنيه

– يتراوح سعر الخيار بلدي 7 من إلى 10 جنيه

– يتراوح سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيها

– يتراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 7.5 جنيهات

– يتراوح سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيه

– يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيهات

– يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات

أسعار الفاكهة 

– يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5.5 إلى 8 جنيهات

– يتراوح سعر البرتقال السكري من 5.5 إلى 8 جنيهات

– يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 9 جنيهات

– يتراوح سعر اليوسفي من 5 إلى 9 جنيهات.

– يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات

– يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيه

– يتراوح سعر الليمون بلدي من 12 إلى 16 جنيها

– يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات

– يبلغ سعر العنب المستورد الأسود من 40 جنيه

– يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 45 جنيها

– يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الجوافة من 6 إلى 16 جنيها

– يتراوح سعر الرمان من 10 إلى 20 جنيه

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