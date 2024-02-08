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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الجمهورية»: انحياز الرئيس للمواطنين في هذا التوقيت الصعب إنجاز يضاف لسلسلة نجاحات ضخمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 أكدت صحيفة (الجمهورية) أن انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمواطنين في هذا التوقيت الصعب؛ يسجل إنجازا جديدا من الرئيس يضاف إلى سلسلة النجاحات الضخمة التي تحققت خلال المرحلة الحالية؛ لتحسين وتوفير السلع بأسعار مناسبة ومواجهة التضخم والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به أغلب دول العالم.


وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان "إنجاز جديد" - إلى توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة لتحسين الداخل للمواطنين "الموظفون والمعاشات"، بمختلف الفئات، بإجمالي 180 مليار جنيه، والتي تعتبر من أكبر الزيادات التى شهدتها الدخول في مصر على مدى تاريخها.


واعتبرت الصحيفة أن قرارات الرئيس أمس جاءت في توقيتها المناسب خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك؛ أعاده الله على المسلمين، بكل خير؛ ولتحيا مصر قوية عفية في مواجهة الصعاب.
 

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