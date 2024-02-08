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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سبب تسمية الإسراء والمعراج بهذا الاسم.. الإفتاء: 9 أسرار لا يعرفها كثيرون

الاسراء والمعراج
الاسراء والمعراج

 لا يزال  سبب تسمية الاسراء والمعراج بهذا الاسم من الأسرار الخفية عن الإسراء والمعراج، تلك المعجزة التي حدثت في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب الهجري، للتسرية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولعل من هذه الخفايا سبب تسمية الاسراء والمعراج بهذا الاسم ؟، فمن معرفة السبب قد نستدل على الفضل ويزيد الحرص على اغتنام هذا الفضل، الذي لا يمكن لعاقل أن يفوته أو يتجاهل هذه الليلة ونفحاتها وبركاتها، وهذا ما يطرح السؤال عن سبب تسمية الاسراء والمعراج بهذا الاسم ؟.

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سبب تسمية الإسراء والمعراج بهذا الاسم

ورد عن سبب تسمية الاسراء والمعراج بهذا الاسم ،  أن الإسراء هو الرحلة الأرضية التى هيأها الله لرسوله -صلى الله عليه وسلم- من مكة إلى القدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فيما المعراج رحلة من الأرض إلى السماء، من القدس إلى السموات العلا، إلى مستوى لم يصل إليه بشر من قبل، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث يعلم الله عز وجل.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن مما يمكن التقرب به إلى الله عز وجل فى ليلة الإسراء والمعراج، جبر خاطر عباد الله، فمن جبر خاطر عباد الله رفع الله قدره فى علاه، منوهة بأن رحلة الإسراء والمعراج كانت امتحانًا لقوة إيمان المسلمين، فمَنْ عرف عظمة الله تعالى، علِمَ يقينًا أنه قادر على كل شىء، فهذا أبو بكر عندما جاءه الخبر قال: "لئن كان قال ذلك، لقد صدق".

وأشارت إلى أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع فى ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ، فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى فى ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب، فرحًا بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف.

وجاء سبب التسمية في المعنى ، فعن المقصود بالإسراء  يُمكن تعريف الإسراء في اللُّغة والاصطلاح على النحو التالي: في اللُّغة مصدر من أسرى، وهو السير ليلاً، وذهب جُمهور اللُّغويين على أنّ سرى وأسرى بمعنى واحد، ويرى البعض: أنّ أسرى هو من سار في أول اللّيل، وسرى: من سار في آخره، وفي الاصطلاح يُقصد به هو الذهاب بالنبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- على دابةٍ تُسمّى البُراق، مع جبريل -عليه السّلام- من البيت الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القُدس، خلال جُزءٍ من اللّيل ورُجوعه إلى مكة في نفس اللّيلة.

ويقصد بالمعراج  في اللُّغة والاصطلاح على النحو التالي: في اللُّغة مفعال من العُروج؛ وهو الصُعود، والأصل منه عَرَجَ يعرُج؛ إذا صعد، والمعراج: هو الدرج أو السلم الذي يُصعدُ به إلى السماء، وقيل: هو ما تعرجُ به الأرواح عند قبضها، و في الاصطلاح المعراج يُطلق على صُعود النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- إلى ما فوق السماوات السبع، ورُجوعه في جُزءٍ من اللّيل.

 الإسراء والمعراج 

وقعت مُعجزة الإسراء والمعراج للنبيّ مُحمّد -عليه الصّلاةُ والسّلام-، وكانت على المشهور من أقوال العُلماء في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب من السنة الثانية عشرة من البعثة، وكانت هذه المُعجزة من مكة إلى بيت المقدس، ثُمّ إلى السماوات السبع، وما فوقها كسدرة المُنتهى، في جُزءٍ من اللّيل، وفيما يأتي بيانٌ لأهم أحداثهما: أحداث رحلة الإسراء كانت هذه المُعجزة للنبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- بعد رحلته إلى الطائف؛ من باب المواساة له، وسبقها نُزول جبريل -عليه السّلام- إلى النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- في حادثة شقّ صدره وغسله بماء زمزم، ثُمّ نزل إليه وهو بمكة، وسار به في اللّيل إلى المسجد الأقصى.

 وثبت عن النبي الصادق أنه قال: (أُتِيتُ بالبُراقِ، وهو دابَّةٌ أبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الحِمارِ، ودُونَ البَغْلِ، يَضَعُ حافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ، قالَ: فَرَكِبْتُهُ حتَّى أتَيْتُ بَيْتَ المَقْدِسِ، قالَ: فَرَبَطْتُهُ بالحَلْقَةِ الَّتي يَرْبِطُ به الأنْبِياءُ، قالَ ثُمَّ دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فيه رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجاءَنِي جِبْرِيلُ -عليه السَّلامُ- بإناءٍ مِن خَمْرٍ، وإناءٍ مِن لَبَنٍ، فاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فقالَ جِبْرِيلُ: اخْتَرْتَ الفِطْرَةَ).

 أحداث المعراج عُرج بالنبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- من بيت المقدس إلى السماوات، فرأى في السماء الدُنيا آدم -عليه السّلام-، فسلّم عليه، وأقرّ بنبوّته، وأراه أرواح الشهداء عن اليمين، وأرواح الأشقياء اليسار، ثُم رأى في السماء الثانية يحيى وعيسى -عليهما السّلام-، وفي السماء الثالثة رأى يوسف -عليه السّلام-، وفي الرابعة إدريس -عليه السّلام-، وفي الخامسة هارون -عليه السّلام-، وفي السادسة رأى موسى -عليه السّلام-.

 وكانوا جميعهم يُسلّمون عليه ويُسلّم عليهم، ويُقرّون بنبوّته، ثُمّ صعد إلى سدرة المُنتهى، ورفع الله -تعالى- له البيت المعمور، ثُمّ دنا من الله -تعالى- حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وفرض الله -تعالى- عليه الصلاة، وكانت في بدايتها خمسون صلاة حتى أصبحت خمس، وذلك لمّا طلب منه موسى -عليه السّلام- أن يرجع إلى الله -تعالى- ويسأله التخفيف.

ورأى في السماء السابعة إبراهيم -عليه السّلام- وهو مُسندٌ ظهره إلى البيت المعمور، ويدخل إليه سبعون ألف ملك كُل يوم ولا يعودون عليه، ثُمّ رأى سدرة المُنتهى فإذا بأوراقها كآذان الفيلة من حيث الشكل والكُبر، وثمارها كالقلال؛ أيّ كأواني الفخار التي يُشربُ منها.

 

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