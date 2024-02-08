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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة عليك تجنبها للحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول

أطعمة عليك تجنبها
أطعمة عليك تجنبها للحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول

للحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، يجب تجنب بعض الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول، هنا قائمة ببعض الأطعمة التي ينبغي تجنبها أو تقليل استهلاكها،وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

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أطعمة عليك تجنبها للحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول

اللحوم الحمراء: مثل اللحم البقري واللحم الخنزير، حيث تحتوي هذه اللحوم على نسب عالية من الدهون المشبعة، يُفضل استبدال اللحوم الحمراء باللحوم البيضاء مثل الدجاج والديك الرومي، وإزالة الجلد قبل تناولها.

منتجات الألبان العالية الدسم: مثل الألبان الكاملة، والزبدة، والجبن الدهني، يمكن استبدالها بالألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم، مثل الحليب قليل الدسم والزبادي الخالي من الدسم.

الأطعمة المقلية: مثل البطاطس المقلية والوجبات السريعة، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والكوليسترول. يُفضل طهي الأطعمة بوسائل أخرى مثل الشواء أو الخبز أو الطهي بالبخار.

الأطعمة المصنعة والمعلبة: تحتوي الأطعمة المعلبة والمصنعة عادةً على نسب عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، بالإضافة إلى الأصباغ والمواد الحافظة. يجب قراءة الملصقات الغذائية وتفادي تلك التي تحتوي على مكونات غير صحية.

الحلويات والمخبوزات الدهنية: مثل الكعك والبسكويت والمعجنات الدهنية، يمكن استبدالها بالحلويات الصحية مثل الفواكه الطازجة أو الحلويات المصنوعة من الشوفان والمكسرات.

الزيوت المهدرجة والدهون المهنية: مثل زيت النخيل وزيت الكوكوت والدهون المهدرجة المستخدمة في تحضير الأطعمة المصنعة، يُفضل استخدام زيوت صحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز.

يجب مراعاة أن تجنب هذه الأطعمة ليس العامل الوحيد في خفض مستوى الكوليسترول، بل يجب أيضًا تبني نمط حياة صحي يشمل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف والأوميغا-3 والمكسرات الصحية، ينصح أيضا بالتشاور مع طبيبك أو متخصص تغذية لتحديد احتياجاتك الفردية وتلقي النصائح المناسبة لك.

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