مصطفى بكري: القوات المسلحة سيكون لها دور في الرقابة وضبط الأسعار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك قانونا لردع ما يحدث في الأسواق من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوافق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدولة تحاول بجدية مواجهة انفلات الأسعار، مؤكدا أن القوات المسلحة سيكون لها دور في الرقابة وضبط الأسواق والأسعار بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

مواجهة الاستغلال والفساد

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الدولة تعمل على مواجهة الاستغلال والفساد، مؤكدا أنه يتم العمل بقوة على ارتفاع الأسعار.