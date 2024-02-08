نعمة كبيرة| يحيي الفخراني: لميس جابر استحملتني كتير.. فيديو

حلت الكاتبة والأديبة لميس جابر، ضيفة على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وعلق النجم الكبير يحيي الفخراني، خلال مداخلة هاتفية، على دموعه وتأثره خلال حفل توقيع كتاب لميس جابر "حدوتة على الماشي"، قائلا،: "لميس جابر استحملتني كتير"، لافتا: "الست نعمة كبيرة واللي ربنا بيحبه بيرزقه بزوجة صالحة تكون بتحبه".

وأضاف النجم الكبير يحيي الفخراني،: "صدق المرأة لا يعرف تعطي إلا الحب، والحب أساسه عطاء، والقدرة على العطاء نعمة"، مشيرا: "لميس طبية شاطرة جدا، لكن أنا كنت بجيب درجات أعلى منها".