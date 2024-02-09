هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

التبول اللاإرادي، أو سلس البول الليلي، هو إطلاق عرضي أو لا إرادي للبول أثناء النوم، التبول اللاإرادي أمر شائع بين الأطفال، حتى بعد التدريب على استخدام المرحاض.

يتوقف معظم الأطفال تدريجيًا عن التبول في الفراش من تلقاء أنفسهم مع تقدمهم في السن، يحدث هذا عادة بين سن 4 و 6 سنوات، ويعتبر مقدم الرعاية الصحية مشكلة التبول اللاإرادي إذا كان طفلك يزيد عمره عن 12 عامًا ويستمر في تبليل السرير مرتين أو أكثر في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر متتالية على الأقل.

على الرغم من أن التبول اللاإرادي ليس حالة خطيرة، إلا أنه يمكن أن يسبب التوتر لطفلك وعائلتك، قد يشعر الأطفال الذين يبللون السرير بالخجل أو الإحراج، وقد يتجنبون المشاركة في الأنشطة، مثل المبيت خارج المنزل، لأنهم يشعرون بالقلق من أنهم قد يبللون السرير أثناء تواجدهم بعيدًا عن المنزل.

من المهم أن نفهم أن التبول اللاإرادي ليس نتيجة لضعف التدريب على استخدام المرحاض أو الكسل. هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى سلس البول الليلي بين الأطفال والبالغين.

ما هي أنواع سلس البول الليلي؟

هناك نوعان رئيسيان من التبول اللاإرادي:

يحدث سلس البول الليلي الأولي عندما لا يظل الشخص جافًا طوال الليل لمدة ستة أشهر متتالية أو أكثر.

يحدث سلس البول الليلي الثانوي عندما يبلل الشخص فراشه مرة أخرى بعد عدم تبليله لمدة ستة أشهر أو أكثر، سلس البول الثانوي عادة ما يكون نتيجة لحالة طبية أو نفسية.



على من يؤثر التبول اللاإرادي ؟

يؤثر التبول اللاإرادي على الأشخاص من جميع الأعمار، من الأطفال إلى البالغين، لا يزال الأطفال يتعلمون التحكم في المثانة، لذا تكون الحالة أكثر شيوعًا قبل سن 6 سنوات، عادةً ما يعاني البالغون الذين يعانون من سلس البول الليلي من حالة طبية أو نفسية كامنة تؤدي إلى التبول اللاإرادي، يحدث التبول اللاإرادي في كثير من الأحيان بين الأولاد أو الأطفال الذين تم تعيينهم ذكرًا عند الولادة (AMAB). قد تكون أكثر عرضة لخطر سلس البول الليلي إذا كنت تعاني من صدمة عاطفية شديدة أو ضغط نفسي، يمكن أن يكون التبول اللاإرادي أيضًا وراثيًا وينتشر في العائلات إذا كان أحد الوالدين أو الأشقاء يعاني أيضًا من هذه المشكلة.

ما مدى شيوع التبول اللاإرادي؟

يعاني حوالي 1 من كل 10 أطفال في الولايات المتحدة من سلس البول الليلي، ويحدث ذلك في كثير من الأحيان بين الأطفال الأصغر سنًا حوالي 30% من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 7 سنوات أو أقل وحوالي 5% من الأطفال بعمر 10 سنوات، بالنسبة للمراهقين، يعاني ما يقدر بـ 1% إلى 2% من المراهقين في الولايات المتحدة بعمر 15 عامًا من سلس البول الليلي، يعاني حوالي 2% إلى 3% من البالغين فوق سن 18 عامًا من سلس البول الليلي الأولي.

كيف يؤثر التبول اللاإرادي على الصحة النفسية للإنسان؟

من الطبيعي أن يشعر كل من الأطفال والبالغين بالحرج من التبول اللاإرادي، قد يكون من الصعب أيضًا عرض الأمر على مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لأنك لا تريد أن تشعر بالخجل، على الرغم من أن مشاعرك صحيحة، إلا أن التبول اللاإرادي أمر شائع. عادة ما تسبب الوصمة السلبية المرتبطة بالتبول اللاإرادي هذه المشاعر، إذا حدث لك التبول اللاإرادي كطفل أكبر أو مراهق أو بالغ، فعادةً ما يكون ذلك أمرًا لا إراديًا أو علامة على أن جسمك لا يعمل كما تتوقع. يمكن لمقدم الرعاية الصحية مساعدتك في التنقل بين هذه التغييرات في جسمك لمساعدتك على الشعور بالتحسن والاستيقاظ جافًا.

الأعراض والأسباب

ما هي أعراض سلس البول الليلي؟

يعد الاستيقاظ ببيجامة مبللة أو ملاءات من البول هو العرض الرئيسي للتبول اللاإرادي، من المحتمل أنك لن تعرف أنك تبلل سريرك إلا بعد فوات الأوان.

على الرغم من أنها حالة جسدية، إلا أن التبول اللاإرادي يمكن أن يؤثر سلبًا على أي شخص يعاني منه، قد تشعر بالحرج أو الخجل، قد تحاول إخفاء ملابسك أو ملاءاتك المبللة عن الآخرين حتى لا يرونها، يمكنك أيضًا تجنب التفاعلات الاجتماعية في الليل مثل النوم خارج المنزل لتجنب الحوادث التي يمكن أن تحدث مع الآخرين، تختفي هذه الأعراض المؤلمة بعد زوال التبول اللاإرادي، لكنها يمكن أن تؤثر عليك بشكل خطير عند حدوثها.

هل التبول اللاإرادي هو أحد أعراض الحالة الطبية الأساسية؟

يمكن أن يكون التبول اللاإرادي أحد أعراض حالة طبية كامنة إذا حدث لدى شخص مدرب على استخدام المرحاض ويعاني من نوبات التبول اللاإرادي المتكررة بعد عدم وجود أي منها لمدة ستة أشهر على الأقل، تتضمن بعض العلامات التي تشير إلى احتمال وجود مشكلة طبية أساسية تسبب التبول اللاإرادي ما يلي:

تغييرات في تواتر وقت التبول وكميته خلال النهار.

ألم أثناء التبول.

وجود تيار صغير من البول.

يتغير لون بولك.

تغييرات في حالتك المزاجية.

قلة حركة الأمعاء خلال النهار.



ما الذي يسبب التبول اللاإرادي (سلس البول الليلي)؟

يمكن أن يختلف سبب التبول اللاإرادي حسب العمر، هناك عدة أسباب محتملة وراء تبليل الأشخاص في الفراش.

أسباب التبول اللاإرادي عند الأطفال

السبب الأكثر شيوعًا للتبول اللاإرادي عند الأطفال هو عدم القدرة على التحكم في المثانة، يتعلم الأطفال عادة التحكم في المثانة بين سن 2 إلى 4 سنوات، ومن الشائع أن يبلل الأطفال في الفراش بين سن 4 إلى 6 سنوات أثناء نموهم والتكيف مع أجسادهم بالسرعة التي تناسبهم، يكتسب غالبية الأطفال السيطرة على المثانة عند سن 7 سنوات، بعد سن 7 سنوات وطوال سنوات مراهقة طفلك، يمكن أن تقع الحوادث.

في بعض الحالات، قد يكون التبول اللاإرادي المتكرر علامة على وجود حالة طبية كامنة، مثل:

عدوى في المسالك البولية.

إمساك.

السنسنة المشقوقة أو مشاكل الأعصاب.

السكري.

انسداد المسالك البولية أو ضيق مجرى البول.

توقف التنفس أثناء النوم.

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.



أسباب التبول اللاإرادي عند البالغين

قد يعاني الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من سلس البول الليلي، يمكن أن تشمل الأسباب المحتملة للتبول اللاإرادي لدى البالغين ما يلي:

الوراثة: بعض الأشخاص لديهم استعداد وراثي للتبول اللاإرادي، وهذا يعني أنه إذا كان الوالدان البيولوجيان للشخص يعانيان من سلس البول الليلي، فمن المرجح أن يعاني أطفالهما من نفس الحالة.

الإمساك: قد يتداخل الضغط الناتج عن البراز الزائد داخل المستقيم مع الإشارات العصبية التي ترسلها المثانة إلى الدماغ، يمكن للمستقيم الممتلئ أيضًا أن يقلل من كمية البول التي يمكن أن تحتويها المثانة أو يمنعها من إفراغها تمامًا.

الهرمونات: هرمون يسمى فازوبريسين يحد من حجم البول الذي ينتجه جسمك أثناء الليل، يعمل فازوبريسين عن طريق إعادة امتصاص الماء الموجود في البول عن طريق مجرى الدم، يؤدي هذا إلى دخول كمية أصغر من البول إلى المثانة، الأشخاص الذين لا ينتجون كمية كافية من الفاسوبريسين قد يكونون أكثر عرضة للتبول في السرير.

سعة المثانة الوظيفية الصغيرة: الأشخاص الذين لديهم قدرة وظيفية صغيرة للمثانة لديهم مثانات ذات حجم طبيعي، لكنهم يشعرون بأن المثانة ممتلئة حتى عندما لا تزال المثانة قادرة على احتجاز المزيد من البول، إنهم يميلون إلى التبول بشكل متكرر خلال النهار وقد يكون لديهم رغبة مفاجئة في الجري إلى الحمام لمنع وقوع حادث، وهذا أيضًا يجعلهم أكثر عرضة للتبول في السرير أثناء الليل.

عدم الاستيقاظ أثناء الليل: في بعض الأحيان لا يتمكن الأشخاص من الاستيقاظ في الوقت المناسب للوصول إلى الحمام، عندما تمتلئ المثانة بالبول، فإنها ترسل إشارة إلى دماغك، يرسل دماغك إشارة إلى المثانة للاسترخاء حتى تتمكن من احتجاز المزيد من البول، تستمر المثانة الممتلئة في إرسال إشارات إلى دماغك حتى تستيقظ. في بعض الأحيان، يمكن لحالة كامنة أن تقطع هذه الإشارات، مما يمنعك من الاستيقاظ في منتصف الليل.

المشاكل النفسية أو العاطفية: يمكن أن يسبب الإجهاد العاطفي الناجم عن الأحداث المؤلمة أو الاضطرابات في روتينك الطبيعي التبول اللاإرادي، على سبيل المثال قد يؤدي الانتقال إلى منزل جديد، أو الالتحاق بمدرسة جديدة، أو وفاة أحد أفراد أسرته، أو الاعتداء الجنسي، إلى حدوث نوبات التبول اللاإرادي، يمكن أن تصبح هذه الأعراض أقل تكرارًا بمرور الوقت وتتحسن بعد التحدث مع أخصائي الصحة العقلية.

الحالات الطبية: قد تكون الحالة الطبية الأساسية هي سبب التبول اللاإرادي لدى البالغين، مثل مرض الخلايا المنجلية والتغيرات العصبية وتشوهات الكلى أو المثانة، إذا تكرر التبول اللاإرادي بعد قضاء ليالٍ جافة لمدة ستة أشهر أو أكثر، فقد تكون هناك حالة طبية تسبب ذلك.

يمكن لمقدم الرعاية الصحية مساعدتك في التعرف على أسباب سلس البول الليلي وتقديم العلاج لمساعدتك على الشعور بالتحسن كل صباح.



المصدر: clevelandclinic