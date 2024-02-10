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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على قد الميزانية.. موبايل من Oppo ببطارية 5000 وكاميرا 64 ميجابكسل

هاتف أوبو Oppo F23
هاتف أوبو Oppo F23

يعد هاتف Oppo F23 من شركة أوبو من أفضل الهواتف الشبابية التي تتميز بتصميم أنيق للغاية، مع مواصفات جبارة أبرزها كاميرا فائقة الدقة مع مستشعر 64 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بالغضافة غلى معالج قوي من شركة كوالكوم.     

 

مواصفات هاتف أوبو Oppo F23

وجاء هاتف أوبو Oppo F23 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 6.72 بوصة بجودة عرض +FHD، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزفي الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo F23 كاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل إلى جانب كاميرا بدقة 2 ميجابكسل للعمق، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.  

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo F23 بمعالج من نوع Snapdragon 695 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجا بايت، قابلة للزيادة. 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo F23 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحن سريع بقوة 67 وات، مع أحدث نظام تشغيل للأندرويد، مع مكبرات صوت استريو ومقبس سماعة رأس.

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