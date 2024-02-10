باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن استثناء المنشآت والمنازل المحملة على خطوط كهرباء «المدارس» من جداول تخفيف الأحمال بدءاً من يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع عودة الطلاب للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.

تخفيف الاحمال

وكانت قد بدأت شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية، تنفيذ تعليمات الشركة القابضة للكهرباء بشأن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 6 ساعات يوميا فقط، لتبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة عصراً.

وأخطرت الشركة القابضة للكهرباء، شركات توزيع الكهرباء في المحافظات بتنفيذ المواعيد الجديدة لـ تخفيف الأحمال لمدة 6 ساعات فقط، بدءاً من الساعة 11 صباحا حتى 5 عصرا، والتي أقرها مجلس الوزراء بدلا من التخفيف 12 ساعة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون مدة القطع 60 دقيقة فقط.

يذكر أن الحكومة بدأت الأربعاء 3 يناير 2024 تطبيق تغيير مواعيد تخفيف الأحمال على أن تكون فترة تخفيف الأحمال نهارًا وليس ليلا بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده أول يناير، وذلك لبدء موسم امتحانات منتصف العام لجميع المراحل الدراسية، وكانت فترة تخفيف الأحمال من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الخامسة مساء على أن تكون فترة تخفيف الأحمال لكل منطقة ساعتين فقط وتنتهى فترة تخفيف الأحمال في الخامسة مساء في استجابة سريعة للعديد من الطلبات المقدمة من نواب البرلمان والمواطنين بشأن تغيير مواعيد تخفيف الأحمال خلال تلك الفترة وعدم انقطاع الكهرباء ليلًا مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات.

وكان قد قال المستشار سامح الخشن، في تصريحات تلفزيونية له، إن سبب انقطاع الكهرباء في مصر يعود إلى أن العالم يتأثر بظاهرة تغير المناخ، وهو تحد يواجهه العالم، وأثر بدورة على استهلاك الغاز، كما حدث اضطراب في توريد كميات غاز كانت تأتي إلى مصر من الخارج، بنسبة 800 مليون قدم مكعب يوميًا أصبحت غير موجودة، فضلًا عن انخفاض معدلات توليد الطاقة من المصادر المتجددة وتأثيره على قطع الكهرباء.

وكان قد قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماعات مازالت مستمرة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء.

وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات إعلامية : «عندما يكون هناك أي أنباء جديدة في هذا الشأن سيتم إعلانها»، لافتا: «هذا الأمر محل متابعة شبه يومية من رئيس الوزراء».

وأشار: «الحكومة سوف تعمل بقدر المستطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي تبعات لتخفيف الأحمال على المواطنين، ونأمل أن تنتهي الأزمة بصورة نهائية في المستقبل».

لمواجهة هذه الظاهرة

اتخذت شركات توزيع الكهرباء الـ9 بالمحافظات عددًا من الإجراءات العاجلة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بطرق غير شرعية، ولتقليل نسبة الفقد على الرغم من استمرار شركات توزيع الكهرباء في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن الإجراء الجديد يتضمن «عداد الحصر»، الذي يتم تركيبه حاليا على خرج محول القدرة بالأكشاك والموزعات؛ لحصر كمية الطاقة المستهلكة من المحول ومقارنتها بإجمالي استهلاكات العدادات الفرعية المركبة لدى المشتركين الذين يتم تغذيهم من نفس المحول للتأكد من وجود فقد في الطاقة او حالات سرقة للتيار من عدمه، لافتا إلى أن عدادات الحصر يتم تركيبها لاحتساب الطاقة الخارجة من الاكشاك للمنازل والعمارات والأبراج السكنية والكمباوندات والمولات التجارية.

وأشار المصدر إلى أن عداد الحصر يمكن من خلاله احتساب كمية الطاقة المفقودة وحسابها؛ ليتم عمل محاضر صحيحة بالقيمة الحقيقية للمخالفين وليس من خلال مبالغ محددة يتم تحصيلها من المخالفين كدفعات كل شهر، وهو ما يسمى بنظام الممارسة وهو محضر سرقة التيار.

وأكد أن عداد الحصر ليس له تعاقد للمشتركين ولا يتم المحاسبة على استهلاكاته إنما يتم التركيب فقط بهدف المقارنة وتحديد وجود فقد من عدمه، لافتا إلى ان هذا الإجراء لا يغنى عن تركيب العدادات الكودية من خلال التقديم بطلب من المواطنين من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وأوضح المصدر أن عداد الحصر يستهدف حصر الفقد الحقيقي والأحمال على أرض الواقع لحصر كمية الطاقة المستهلكة بدقة لكل مكان يستمد الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع.

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رقم طوارئ الكهرباء وعدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي: