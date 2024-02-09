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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي رفض سحب قواته من وسط قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن الاحتلال الإسرائيلي رفض سحب قواته من وسط قطاع غزة، كما أن صحيفة «يديعوت أحرونوت» أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد سحب عددا من الألوية، والحديث يدور على 3 ألوية وفرقة وكتيبة من خان يونس وقطاع غزة ككل.

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وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا ما آثار حفيظة بنيامين نتنياهو، الذي انتقد أداء الجيش الإسرائيلي ووصفه بالبطيء، وأنه لا يحقق إنجازات، وهذا ما لا يريده، خاصة عندما لوح بأنه سيكون هناك تحرك عسكري في منطقة رفح لإتمام مهام الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

 

ولفتت إلى أن هذه التسريبات جاءت من الصحيفة الإسرائيلية، خلال اجتماع الحرب المطول، وحتى هذه اللحظة لا تسريبات حقيقية فيما يخص صفقة التبادل، وهو الذي على أساسه انعقد الاجتماع في تل أبيب.

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