تقارير تكشف موعد إطلاق هاتف شاومي القادم Xiaomi Civi 4

كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi Civi 4 المخصص للفئة المتوسطة خلال الفترة المقبلة، حيث قد يظهر الهاتف رسميًا في شهر مايو المقبل، على أن يتوفر في الأسواق بحلول نهاية الشهر نفسه.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف شاومي Xiaomi Civi 4 سيحصل على ترقيات كبيرة في الكاميرا، بالإضافة إلى معالجات جديدة تقدم أداءً قويًا وبطارية بمعدل شحن محسن.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف شاومي Xiaomi Civi 4 مع شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع OLED بجودة عرض Full HD، تتميز بدقة 1.5K ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ونظام كاميرا ثلاثية.

وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi Civi 4 بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 8300-Ultra من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، مع أحدث نظام التشغيل أندرويد 14، وبطارية ضخمة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

وسيوفر هاتف شاومي Xiaomi Civi 4 ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، من نوع LPDDR5X، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت من نوع UFS 3.1.