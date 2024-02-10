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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اغتيال عضو بحزب الله.. تفاصيل الغارة الإسرائيلية على منطقة جدرا بجنوب بيروت

صدى البلد

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت أن الغارة الإسرائيلية بطائرة مسيرة بدون طيار على جنوب لبنان تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة خمسة آخرين، بينهم خليل فارس أحد عناصر حزب الله.

وقال موقع "النشرة" اللبناني، ان الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة جدرا في جنوب العاصمة بيروت، مشيرا إلى "تضرر عدد من السيارات والدراجات النارية في المنطقة".

وأفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" بأن المستهدف من القصف الإسرائيلي في جدرا هو سامر عبد الحمية مسؤول المنطقة في حزب الله.

وأضافت "سكاي نيوز" أن شخصية فلسطينية قريبة من حركة حماس نجت من الاستهداف الإسرائيلي في جدرا، الذي دمر سيارة ودراجة نارية جنوب بيروت.

وأكدت مصادر لـ"سكاي نيوز" مقتل خليل فارس أحد عناصر حزب الله وإصابة آخرين في القصف الإسرائيلي في جدرا بجبل لبنان.

الغارة الإسرائيلية على منطقة جدرا جنوب بيروت خليل فارس عناصر حزب الله طائرة مسيرة بدون طيار جنوب لبنان

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