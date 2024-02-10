شباب الصحفيين تشيد بوزارة الداخلية في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وضبط المحتكرين

أشادت جبهة شباب الصحفيين بجهود وزارة الداخلية في ضبط الأسواق من خلال توجية ضربات قوية للمتلاعبين بقوت الشعب ومنع الاحتكار بالتوازي مع إطلاق الوزارة للمبادرات التي توفر السلع الغذائية للمواطنين بجوده عاليه وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 40% .



وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت: رصدنا ردود الأفعال الإيجابية في مختلف محافظات مصر من المواطنين الذين أكدوا على الدور الكبير لرجال الشرطةفي ضبط الخارجين عن القانون من التجار الذين يحجبون السلع عن التداول لرفع اسعارها وتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة .



واضاف طواله: إن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن تمكنوا من ضبط 1387 قضية حجب منهم 1060 طن سلع تموينية و104 ألف لتر مواد بترولية و3الاف عبوة سجائر بالإضافة إلى ضبط 42 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 13 مليون جنية خارج نطاق السوق المصرفي .



وأشار رئيس الجبهة إلي إن جهود الداخلية لم تقتصر على ضبط الأسواق فقط بل امتدت إلى المبادرات التي تخفف الأعباء على المواطنين في إطار الدور الوطني والمشاركه المجتمعية للوزارة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من السيد محمود توفيق وزير الداخلية .



وأوضح طواله: إن مبادرة كلنا واحد بالتنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 1513 منفذ و6معارض رئيسية و37 معرض فرعي في مختلف المحافظات بالإضافة إلى منافذ امان التابعة لوزارة الداخلية من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين وقوافل السيارات الخاصة بالمنظومة .