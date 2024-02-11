مفاعل نووي على القمر.. ناسا تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

أنشأت وكالة "ناسا" مشروع الطاقة السطحية الانشطارية، وتتمثل الفكرة في تطوير مفاهيم لمفاعل انشطاري نووي صغير لتوليد الكهرباء على سطح القمر.





وأفادت الوكالة بأن المشروع انتهى من مرحلته الأولية (التي بدأت في عام 2022)، والتي تتكون من ثلاثة عقود بقيمة 5 ملايين دولار لشركاء تجاريين لتطوير تصميمات المفاعلات الانشطارية، حيث تم تكليف كل شريك بتقديم تصميم للمفاعل وأنظمة تحويل الطاقة ورفض الحرارة وإدارة الطاقة وتوزيعها.



وأوضحت الوكالة أن الهدف النهائي هو إنشاء نظام يمكنه دعم القواعد القمرية لمدة عقد من الزمن، حيث تكون التصاميم أيضًا بمثابة مسارات لتخطيط وبناء أنظمة مماثلة على المريخ.

وقالت ترودي كورتيس، مديرة برنامج البعثات التوضيحية التكنولوجية داخل مديرية مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة لـ"ناسا": "يلزم عرض مصدر للطاقة النووية على القمر لإظهار أنه خيار آمن ونظيف وموثوق".

وتابعت: "الليلة القمرية تمثل تحديًا من منظور تقني، لذا فإن وجود مصدر للطاقة مثل هذا المفاعل النووي، الذي يعمل بشكل مستقل عن الشمس، يعد خيارًا تمكينيًا للاستكشاف والجهود العلمية على المدى الطويل على القمر".