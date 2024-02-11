عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. سعر فستان أنغام يثير السوشيال ميديا وموعد عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

سعر فستان أنغام يثير ضجة على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة أنغام متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت أنغام كعادتها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان سواريه باللونين الأحمر والأخضر يكشف عن أنوثتها الجذابة، ذات الأكمام الطويلة. 

 

شيرين» رجعت لـ«حسام»|خبير أبراج يفجّر مفاجأة عن موعد عودة ياسمين عبدالعزيز لـ«العوضي»

 

كشف أحمد شاهين، خبير الأبراج، عن موعد عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز للفنان أحمد العوضي.

وأكد “شاهين” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عودة أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز لبعضهما من جديد في شهر فبراير الجاري، قائلًا «ما حدث كان تمثيلية مُدبّرة منذ العام الماضى للظهور تريند فى السوشيال ميديا بعد أن خفتت الأضواء عن ياسمين عبد العزيز».

 

ضيق جدًا.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء| سعره خيالي

 

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وأثارت نانسي عجرم الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية فستاناً باللون الأزرق ضيقًا جدًا يكشف قوامها وأنوثتها، مكشوفًا من الصدر وذلك خلال حفل غنائي في دبي

أحمد شاهين خبير الأبراج الفنانة نانسى عجرم الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنانة انغام العوضي وياسمين عبد العزيز سعر فستان أنغام فستان جرئ فستان جريء فستان انغام نشرة الصحة والمرأة نشر موقع “صدى البلد”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانية الآن

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| بعد المفاجأة.. إطلالات لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وآخر دلع من عبير صبري وشقيقتها طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

طويلة ومكشوفة.. إطلالات مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا

كل ما لا تعرفه عن أنواع القولون العصبي

بدلا من القلي بـ الزيت .. طريقة عمل القرنبيط المقرمش في الفرن

طريقة عمل كب كيك الفانيليا بأقل التكاليف

بعد انتشار صورها.. طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

آخر دلع.. عبير صبري وشقيقتها تشعلان السوشيال ميديا

طبيب يكشف عن تطور متحور كورونا الجديد وأعراضه

ترشيحاتنا

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

رئيس الأركان الإسرائيلي يقرر سحب الفرقة 98 من غزة إلى الحدود اللبنانية

في أول أيامه.. 5 أعمال يغفلها الناس خلال شهر شعبان؟ علي جمعة يوضح

أهم الأخبار: وظائف بمصر للطيران.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة.. تحذيرات من الأرصاد للمواطنين

بدء تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس.. اليوم

أكثر من 10 آلاف جنيه| هبوط أسعار الحديد في مصر .. وهذه قيمة طن الأسمنت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. سعر فستان أنغام يثير السوشيال ميديا وموعد عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي

فوتوسيشن الزفاف في غرفة العمليات.. إقالة طبيب حكومي بعد كارثة بمستشفى هندي

بالإسكرينات.. عروس تفضح خيانة عريسها أمام المعازيم أثناء حفل الزفاف

رئيس دولة آسيوية داخل مترو الأنفاق.. كيف كان رد فعل المواطنين؟

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ