نشرة الصحة والمرأة.. سعر فستان أنغام يثير السوشيال ميديا وموعد عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
سعر فستان أنغام يثير ضجة على السوشيال ميديا
شاركت الفنانة أنغام متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وتألقت أنغام كعادتها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان سواريه باللونين الأحمر والأخضر يكشف عن أنوثتها الجذابة، ذات الأكمام الطويلة.
شيرين» رجعت لـ«حسام»|خبير أبراج يفجّر مفاجأة عن موعد عودة ياسمين عبدالعزيز لـ«العوضي»
كشف أحمد شاهين، خبير الأبراج، عن موعد عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز للفنان أحمد العوضي.
وأكد “شاهين” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عودة أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز لبعضهما من جديد في شهر فبراير الجاري، قائلًا «ما حدث كان تمثيلية مُدبّرة منذ العام الماضى للظهور تريند فى السوشيال ميديا بعد أن خفتت الأضواء عن ياسمين عبد العزيز».
ضيق جدًا.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء| سعره خيالي
نشرت الفنانة نانسي عجرم صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وأثارت نانسي عجرم الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية فستاناً باللون الأزرق ضيقًا جدًا يكشف قوامها وأنوثتها، مكشوفًا من الصدر وذلك خلال حفل غنائي في دبي