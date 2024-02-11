نشرة الصحة والمرأة.. سعر فستان أنغام يثير السوشيال ميديا وموعد عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

شاركت الفنانة أنغام متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت أنغام كعادتها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان سواريه باللونين الأحمر والأخضر يكشف عن أنوثتها الجذابة، ذات الأكمام الطويلة.

كشف أحمد شاهين، خبير الأبراج، عن موعد عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز للفنان أحمد العوضي.

وأكد “شاهين” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عودة أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز لبعضهما من جديد في شهر فبراير الجاري، قائلًا «ما حدث كان تمثيلية مُدبّرة منذ العام الماضى للظهور تريند فى السوشيال ميديا بعد أن خفتت الأضواء عن ياسمين عبد العزيز».

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وأثارت نانسي عجرم الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية فستاناً باللون الأزرق ضيقًا جدًا يكشف قوامها وأنوثتها، مكشوفًا من الصدر وذلك خلال حفل غنائي في دبي